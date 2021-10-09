Sevgili hanımlar, çocuklarının eğitimi için uğraşırken kalplerinde ince sızı hissedenlerden misiniz?

Ben çeşitli sebeplerden okulu bıraktım ama çocuğum, yeğenim, kardeşim vs sonuna kadar devam edecek, hayalimi gerçekleştirecek diyenlerden misiniz? Öyleyse bırakın, o çocuklar kendi hayallerini gerçekleştirsin, siz de sizinkileri. Çünkü sizler için büyük bir sürpriz var: Nerde Kalmıştık Projesi...



HİKAYELERDEN BAŞARIYA

Geçen gün bir dostumuz ablasını anlatıyor: Başörtülü olduğu için kazandığı üniversiteye gidememiş...

Af geldiğinde ise 55 yaşındaymış...

15 gün kadar üniversiteye dönebilmiş ama torununa bakmaya söz verdiği için tekrar bırakmak zorunda kalmış.

Ama olsun diyormuş, 15 gün de olsa gidip o sıralara oturabildim ya...

Kalbindeki o sızıyı, özlemi, yarayı hissedebiliyor musunuz?

Öyle çok hikaye var ki buna benzeyen ya da benzemeyen...

Aile bütçesi yetmediği için çalışıp kardeşini okutanından; ağabey, baba, amca, anne baskısı yüzünden okula gönderilmeyenine kadar...

Hatta küçük yaşta evlenmek zorunda bırakılanına...

Ailesine, şehrine, ülkesine, dünyaya katkıda bulunabilecek binlerce kadın potansiyelini kullanamamanın ıstırabını yaşadı yıllarca...



MÜJDE KADINLAR İÇİN

Şimdi ise sn Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 'Nerede Kalmıştık' projesi ile liseye ve üniversiteye gidemeyen kadınlara hiçbir zaman geç değildir müjdesi veriliyor. Böylece ülkemizin kaybı olan okutulmamış kız çocukları, eğitim düzeylerinin yükseltilmesi ile geleceğimizi daha da aydınlatacaklar...

Bu projenin ilk lansmanı 4 Ekim Pazartesi günü İzmir'de yapıldı.

Toplantıya milletvekilleri, MKYK üyeleri, Milletvekili eşleri, belediye başkan eşleri, STK temsilcileri, muhtarlar, ilçe başkanları katıldı.

İl Kadın Kolları başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ konuşmasında, 2002 den itibaren kadınların eğitiminin önündeki yasakçı zihniyetin oluşturduğu engellerin teker teker kaldırıldığına vurgu yaparak, AK Parti merkez kadın kollarının öncülüğünde planlanan bu projeyle İzmir'in her noktasına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Lise eğitimini tamamlayamamış tüm kadınları 15 Ekim'e kadar halk eğitimlere davet etti.

Kadın isterse neleri başarabileceğinin örneklerini gördük, daha da göreceğiz.

Heyecanla bu projeden gelecek hikayeleri bekliyoruz.

Hayat hikayelerden ibaret sonuçta...

Tanık olduğumuz, dinlediğimiz öykülerin aslında hepimize dair olduğunu bizlerde bıraktığı izlerden anlıyoruz.

Hikayelerin mutlu sonla bitip başarı öykülerine dönüştüğünü gördüğümüzde yaşadığımız mutluluk bu yüzden belki de...



ÜLKE KAZANACAK

Kucağında iki yaşında bebeği ile üniversite okumuş bir anne olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki; kadın istedi mi neleri başarabileceğinin örneklerine defalarca tanık olduk, olmaya devam edeceğiz. Ve elbette kadın dayanışmasının önemine de...

Örgün eğitimin dışında kalan kız çocukları yeniden öğretim hayatına döndüğünde, olgunlaşma enstitüleri aracılığı ile kadınlar işyeri açma belgesine sahip olduğunda; Batı Avrupa ülkelerinde eğitimi yarıda kalmış olanlar açık öğretim liselerine başladığında; belirli mesleki alanlarda uzmanlaştıklarında; yapay zeka, dijitalleşme, robotik gibi alanlarda daha çok söz sahibi olduğunda tabi ki kazanan bu ülke olacak. Öyleyse hiçbir zaman geç değildir diyor ve soruyoruz: Nerde Kalmıştık?