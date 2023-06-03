Sınavı gözümüzde büyütüyoruz

8. sınıf öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri için yarın büyük gün. Ya da gözlerde büyütülmüş gün demek daha mı doğru olur? Bu çocukların çoğu en az bir yıldır sınava odaklı bir hayat yaşıyorlar. İlgi duydukları bir çok alandan, hobilerinden, seyahatlerinden, oyunlarından, arkadaşlarıyla geçirecekleri vakitlerden fedakarlıkta bulundular. O hobiler ya da ilgi duydukları alanlar belki de yaşamlarını zenginleştirecek, ürettikçe mutlu olmalarını sağlayacaktı.

Ama, sınava çalışmak daha önemli görüldü. Öyle ya da böyle sonuçta ortada harcanan büyük emek ve özveri var... Dileğimiz emeklerin karşılığını bulması. Bu yıl sadece birinci yarıyılın konularından sorumlu olacak öğrenciler.

Konular çoktan tamamlandı, üstüne denemeler de çözüldü. Bugün ise dinlenme günü... Yine de aklına takılan herhangi bir konu var ise, kaygı düzeyini düşürmek için çok detaya girmeden kısaca konular gözden geçirilebilir.



FARKLI KONULARA YÖNELİN

Bugünü doğayla iç içe, temiz hava alarak geçirmek sınav öncesi en uygun etkinlik olacaktır. Arkadaşları ile bir araya gelen çocukların ise sınav dışı konulara odaklanması çok daha sağlıklı. Bugün evde pişirilen, ağır olmayan yiyeceklerin tüketilmesi yarın yaşanabilecek olası mide sorunlarını engelleyecek.

Sakatlanma olma ihtimaline karşılık spor etkinliklerine de katılmayın sevgili öğrenciler. Vakitlice yatıp, uykunuzu alın mutlaka. Sınav sabahı ise sağlıklı bir kahvaltı ile güne başlamak gerekiyor. Sınava giderken rahat kıyafetler giymek de önemli. Yanınıza alacağınız suyun şeffaf şişede olmasına dikkat edin ve etiketini çıkarmayı unutmayın.

Unutulmayacaklar arasında elbette kimlik kartınız da var. Kimlik kartı kaybolursa nüfus müdürlükleri 12.30 a kadar açık olacak yarın.



HIZLI DEĞİL DOĞRU OLMAK

Bugün ve yarın stres düzeyinizi düşük tutun. Stresinizin arttığını düşündüğünüz anda burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan verin.

Bunu birkaç kere tekrarlayın.

Soruları okurken acele etmeyin.

Hızlı değil doğru çözmek önemli.

Çözemediğiniz soruyla inatlaşıp vakit kaybetmeyin. O soruda vakit kaybetmeden bir başkasına geçtiğinizde, mutlaka geri dönmeye zamanınız kalacaktır. Kendi fikirlerinizi değil, soruda anlatılanı dikkate alın. Doğru anlayın. Kalemsiz soru çözmeyin.



SİZİN DEĞERİNİZİ ÖLÇMÜYOR

Tüm bunlardan çok daha önemlisi, asla unutmayın, bu sınav sizin değerinizi ölçmüyor sevgili öğrenciler.

Siz sınavda yaptıklarınız ile değil, kendi varlığınız ve yaratılışınız ile çok değerlisiniz. Ailenizin, öğretmenlerinizin ve tüm büyüklerin hazırlık ve sınav anı için uyarıları sadece emeklerinizin karşılığını alabilmeniz için. Mutlaka bir liseye gireceksiniz. Kendinizi germeyin.

Hayat size lisede de, liseden sonra da fırsatlar sunacak. Sizler kendinizi tanıdığınız, yeteneklerinizi geliştirdiğiniz ölçüde hayattan keyif alacaksınız. Gerçek başarının da bu olduğunu göreceksiniz. Kıymetli anne babalar, sizler de bugün sınavla ilgili konuşmayın çocuklarla...

Yapacağınız uyarılar, telkinler sadece gerginliğe ve endişeye yol açacaktır. Çocuğunuzla güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşayın sadece. Stresli ve kaygılı olmayın.

Sizdeki duyguların çocuğunuzu etkileyeceğini göz ardı etmeyin.

Sınavların eğitimin merkezine oturmadığı bir gelecek hayaliyle; yarın girecekleri sınavda tüm öğrencilere başarılar diliyorum.

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