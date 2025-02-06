Lider güvenilir olandır

Bir ülkeyi idare etmekle bir aileyi yönetmek birbirine benzer. Ekonomi yönetiminden, adalete; geleceği planlamadan, doğru iletişime; rol ve sorumlulukların belirlenmesinden, değişime uyum sağlama gerekliliğine kadar birçok ortak noktadan bahsedilebilir, hem ev hem de ülke idaresinde. İkisinde de lider çok önemli mesela. Ailenin de ülkenin de refahından liderler sorumlu hiç kuşkusuz. Benzerliklere devam edecek olursak: Ailede ebeveynler, ülkede ise yöneticiler kriz anında karar alma, yön gösterme ve bir düzen sağlama görevini üstlenir. Hem ailede hem de ülkede adaletin önemi tartışılmaz. Ailede çocuklara ahlaki ve kültürel değerler kazandırılır. Ülkede de geleceği şekillendirmek eğitim politikaları ile amaçlanır. Hem ebeveynler hem de devlet yöneticileri güvenliği sağlayacak önlemler almak zorundadır. Bu liste böylece uzar gider...



SAĞLIKLI BAĞLAR

Benzerliklerden yola çıkarak, ailenin güçlü olmasının güçlü bir devlet yapısının temeli ile ilişkisini rahatlıkla görebiliriz... Ve ailede tüm bireylerin ama en çok liderin sorumluluklarının önemini de... Öyleyse sormamız gereken sorulara geçelim: Sizin ailenizin lideri kim? O kişi, hangi özelliklerinden dolayı liderlik sorumluluğunu aldı? Bir liderin en önemli özelliklerinden biri güvenilir olmasıdır mesela. Ailede bağların güçlenmesi dahil arzulanan özellikler güvenilir bir liderin varlığı ile mümkündür. İletişiminin şeffaf ve açık olması ise bu güvenilirliği arttıran unsurlardandır. Sağlıklı bağlar ile birlikte aile bireyleri arasındaki dayanışmayı güçlendiren yine o liderdir. Evde liderlik görevini üstlenen ebeveyne güven arttıkça güçlenen bağlar, aile bireyleri arasındaki işbirliğini de sağlayacaktır. Kriz anlarında dahi istikrar sağlayan lider ailede güven duygusunu pekiştirir.Yani kriz durumunda kaosu besleyen değil, çözüm için motive edendir lider. Peki, sizin ailenizde "Ben size söylemiştim" cümleleri mi daha çok duyuluyor sıkıntılı durumlarda, yoksa "halledeceğimize inanıyorum" denerek çözüm yolları mı aranıyor?



AİLE DİRENCİNİN ÖNEMİ

Bilgisine, sevgisine, tutarlı davranışlarına güvenilen liderin itibarının da doğal olarak artacağı, hepimizin bildiği, tecrübe ettiği bir hakikat. Zor zamanlar da hayatın gerçeklerinden. Böyle durumlarda, tüm ailenin bir arada kalarak çözüm için uğraşması, krizleri yönetmesi aile direnci olarak isimlendiriliyor. Aile direnci yüksekse, aile bireyleri hem psikolojik hem de sosyal açıdan çok daha sağlıklı olacaktır. Güçlüklerden korkmayacak, çözüm yollarını diğerlerine göre daha sancısız ve kolay yoldan bulacaktır. Eğer ailede gerçek bir lider varsa bu direnç de liderlik özelliklerine paralel olarak artacaktır.



DUYGUSAL DESTEK

Aile üyeleri için rehber olan lider, "Biz her durumda birbirimize destek oluruz" diyebilendir. Adaleti, uzlaşmacılığı, hatta diğerkamlığından gelen güvenilirliği evdeki huzurun dışarıdan gelecek hiçbir etki ile bozulamayacağının güvencesidir bir başka deyişle. Aile direnci; çağın kirlerini, manipülasyonlarını, çirkinliklerini, sahte değerlerini kapı dışında tutabilmek belki de. Bunun için bir arada kalabilmek, birbirine destek olmak.

Yani, aile üyelerinin birbirine vereceği duygusal desteğin ateşleyicisidir de ailenin lideri. Kapı dışında tutmaya çalıştıklarımız, internet ile ailelerimizin mahremiyetine girmeye çalışırken ve sanal olan o dünyanın hakiki tehlikelerini iliklerimize kadar hissederken, aileyi dirençli ve sağlam kılmak en temel hedeflerimizden olmalı hiç kuşkusuz.

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