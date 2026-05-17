Meraklısına notlar

İnsan vücudu her gece yaklaşık 1 cm uzar ve ertesi gün eski uzunluğuna döner.



Yeni doğan bebekler ilk 63 gün çok az büyür, sonra hızlı büyüme dönemine girer



Deri vücudun en geniş dokusudur; kalınlığı bölgelere göre değişir ve birçok hücre, damar ve duyu hücresi içerir.

İnsan vücudundan yaşam boyunca yaklaşık 18 kg deri dökülür.



Adalar aslında deniz tabanından yükselen dağlardır ve suyun üzerinde yüzüyormuş gibi görünür



Kaslar vücudun hareketini sağlar; bir adım atmak için yüzlerce kas birlikte çalışır. Vücudun büyük kısmı kaslardan oluşur ve en büyük kas kalça kasıdır.





Uyku, beynin dış dünyayla bağlantıyı azaltmasıyla oluşur ve beyin farklı bir çalışma düzenine geçer.





Kartallar iniş yaparken kanat ve kuyruklarını kullanarak hızlarını azaltır ve güvenli şekilde yere konar.



Ayçiçekleri ışık yönüne doğru eğilir; bu hareket "oksin" hormonu sayesinde gerçekleşir.

ŞAŞIRTAN KUTU

İstanbul Boğazı yaklaşık 29,9 km uzunluğundadır; en dar yeri 698 metre, derinliği ise 50-120 metre arasında değişir.