Türk Hazır Giyimi ve Konfeksiyon Nerede Duruyor?

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Türkiye ekonomisinin en stratejik üretim alanlarından biri konumunda. Çünkü bu sektör; üretimden ihracata, kadın istihdamından tasarıma, lojistikten perakendeye kadar geniş bir ekonomik ekosistemi aynı anda besliyor. Bir tekstil ürünü; pamuktan kimyaya, yazılımdan e-ticarete kadar çok katmanlı bir değer zincirini harekete geçiriyor.

'YOĞUN BİÇİMDE ETKİLİYOR'

Diğer taraftan hazır giyim sektörünü farklılaştıran en önemli unsur ise insanın yaşam tarzına, psikolojisine ve duygularına doğrudan temas etmesi. Tüketici bir kıyafet satın alırken estetik anlayışını, yaşam kültürünü ve sosyal kimliğini de yansıtıyor.

Bu nedenle moda ve hazır giyim sektörü; ekonomik gelişmelerden olduğu kadar sosyolojik dönüşümlerden, dijital trendlerden ve tüketici davranışlarından da yoğun biçimde etkileniyor. ünya genelinde yaklaşık 1,7 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan moda ekonomisi; teknoloji, sürdürülebilirlik, marka değeri ve tasarım gücü ekseninde yeniden şekilleniyor. Çevre dostu üretim, hızlı teslimat, kişiselleştirilmiş tasarımlar ve dijital alışveriş deneyimi sektörün yönünü belirliyor. Türkiye açısından bakıldığında ise hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yüksek katma değer üretme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin genel ihracatında kilogram başına ortalama ihracat değeri yaklaşık 1,6 dolar seviyesindeyken, hazır giyim sektöründe bu rakam yaklaşık 16 dolar seviyesine ulaşıyor.

Ege Bölgesi'nde ise kilogram başına ihracat değerinin yaklaşık 20 dolar seviyelerinde olması dikkat çekiyor.



"TÜRKİYE'Yİ FARKLILAŞTIRIYOR"

Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük hazır giyim tedarikçileri arasında yer alıyor. Çin yaklaşık 31,5 milyar avroluk ihracatla Avrupa Birliği'nin en büyük tedarikçisi olurken, Bangladeş 19,8 milyar avro ile ikinci sırada bulunuyor. Türkiye ise yaklaşık 9,4 milyar avroluk ihracatla Avrupa'nın üçüncü büyük hazır giyim tedarikçisi konumunda yer alıyor.

Ancak küresel rekabet giderek sertleşiyor. Çin, Bangladeş, Vietnam ve Hindistan gibi ülkeler düşük maliyet avantajıyla öne çıkarken;

Türkiye'de yükselen enerji maliyetleri, işçilik giderleri ve finansmana erişimde yaşanan sıkılaşma sektör üzerinde baskı oluşturuyor. Avrupa Birliği pazarında Türkiye'nin payındaki gerileme de bu tabloyu güçlendiriyor. Bununla birlikte Türkiye'nin önemli avantajları da bulunuyor.

Avrupa'ya coğrafi yakınlık, hızlı termin kabiliyeti, düşük adetli esnek üretim modeli ve güçlü üretim kültürü Türkiye'yi farklılaştırıyor. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya sevkiyat süreleri 60-90 günü bulabilirken, Türkiye birçok Avrupa noktasına 1-3 hafta içerisinde teslimat gerçekleştirebiliyor.

Özellikle Ege Bölgesi bu sektörde lider; liman altyapısı, üniversite-sanayi iş birlikleri, tasarım odaklı üretim kapasitesi ve ihracat deneyimiyle sektörün dönüşüm merkezlerinden biri haline geliyor.'Öte yandan sektörde dünyada üretim anlayışı da değişiyor. Yapay zekâ destekli üretim planlaması, dijital tedarik zinciri yönetimi, veri analitiği ve sürdürülebilir üretim modelleri sektörün geleceğini belirleyen temel alanlar arasında yer alıyor. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat süreci, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Dijital Ürün Pasaportu uygulamaları ise hazır giyim sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralıyor.



'STRATEJİK ALANLARDAN BİRİ'

Sektörün otorite isimlerinden, Ege İhracatçı Birlikleri Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı; sektörün geleceğinde tasarım, teknoloji ve sürdürülebilirliğin belirleyici olacağını vurguluyor. Bağcı'ya göre Türkiye'nin rekabet gücü; hızlı teslimat, esnek üretim, tasarım kapasitesi ve güvenilir tedarik altyapısından geliyor. Özellikle Avrupa'daki büyük markaların koleksiyon ve tasarım süreçlerinde Türk üreticilerle çalışması, sektörün ulaştığı dönüşüm seviyesini ortaya koyuyor. Çağlar Bağcı, yapay zekâ, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve üniversite-sanayi iş birliklerinin sektör açısından kritik başlıklar olduğunu ifade ediyor. Ege Bölgesi'nde yürütülen moda tasarım yarışmaları, tekstil mühendisliği projeleri ve dijital dönüşüm çalışmalarının Türkiye'nin küresel rekabette daha güçlü konumlanmasına katkı sağlayacağını belirten Bağcı, hazır giyim sektörünün yüksek katma değer üretme kapasitesiyle Türk ekonomisinin stratejik alanlarından biri olmayı sürdüreceğine dikkat çekiyor.