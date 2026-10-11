Farka bakın

Dünyanın en değerli takımları açıklandı... Rakamlar dudak uçuklatıcı. Listenin en başında 1.5 milyar Euro'luk değerle Real Madrid, arkasında ise Manchester City var. İlk beşteki takımların hepsi milyar Euro üzerinde... İlk elli sıranın içine dört yılın şampiyonu Galatasaray girebilmiş 37. sırada. Beşiktaş ise son sırada yer alabilmiş. Bizimkilerin değerleri 380 milyon Euro'yu geçememiş bile! Son on yıldır Edirne'den ötesine geçemiyoruz Avrupa turnuvalarında diyoruz. Bunun ilk sebeplerinden biri futbolumuzun bir ekole sahip olamaması. Genç yetenekleri oynatma, toplu hücum, toplu savunma gibi sistemin gereklilerini yaptıramıyor kulüplerimiz. Her şey yıldız oyunculara bağlanıyor! Taraftar baskısından yöneticiler çekiniyor. İlk kurbanlar da işini iyi yapsa bile teknik adamlar oluyor. Düşünün en son dünyaca ünlü Mourinho bile Süper Lig'imizde tutunamadı! Tabi milyar Euro'luk fark da ikinci en önemli etken. Süper Lig takımlarımız dünyanın her yerindeki genç yetenekleri finansal zorluklardan dolayı alamıyor. Altyapıya yatırım yapmadığımız sürece de Avrupalı'nın arkasından bakar dururuz, içimizdeki şampiyonluklarla yetiniriz!

MONTELLA'NIN YERİNE

Şimdi İtalyan hocamızın hakkını vermemiz gereken bayağı bir iki yıllık başarısı var. Sadece son Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'ndeki başarısızlıklarımız ona olan güvenimizi sarstı. Bir de o kadar yıldır ülkemizde, bir tane dahi santraforu takıma monte edemedi.



YERLİDEN YANAYIM

Süper Lig maçlarında sanırım sadece yabancı oyuncuları izledi! Ben her zaman Milli Takım'ımızı yerli hocalarımızın çalıştırmasından yanayım. Sonuçta milli gururu, hissiyati çok yüksek milletiz. En başarılısı Fatih Terim hoca, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli hocamın açtığı yola, daha genç ve dinamik birini görevlendirmek akıllıca olur. Şu an Fatih Terim ile Arda Turan'ı açık destekleyen PR'cılar yazılı, görsel ve sosyal mecralarda durmadan destek mesajlarıyla herkesin gözüne sokmak için uğraşıyorlar.

Bana kalsa başta Okan Buruk ve Nuri Şahin derim!

Bakalım kim gelecek?

OSIMHEN'SİZ DE KAZANIYOR

Son dört yılın şampiyonu Galatasaray, yenilgisiz Kasımpaşa'yı 10 kişiyle yendi. Bunu Osimhen'siz yaptı desek doğru olur. Bu kadar başarıya rağmen hala sarıkırmızılı taraftarın Okan Buruk'u genel olarak eleştirmelerini anlamak mümkün değil. Kadro ve yabancı oyuncu seçimine rağmen bu hucümcu, baskılı oyunu Süper Lig'e fazla geliyor. Bu yıl da şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Avrupa kupalarındaki başarısızlık doğal olarak moral bozabilir. Ama ülkemizde kendi ligimizde şampiyon olmak daha önemli. Öyle ya da böyle Nijeryalı forvet saha içinde olduğunda defanstaki oyuncular daha rahat oynayıp, ataklara da katılabiliyorlardı. Sakat Osimhen döndü. Bundan sonrası için Galatasaray'ı yenebilmek zor...

HAYDİ GÖZTEPE

Göztepe bu sezon şaşırtıcı şekilde lige kötü başladı. Puan cetvelinin son sıralarını paylaşıyor. Ve yine kendi gibi kötü gidişatta olan Eyüpspor ile önemli bir sınava çıkacak. İstanbul ekibi de ligin en çok gol yiyen takımı. Bu maçta Göztepe'nin kötü sonuç alması, ilerisi için de büyük moral bozukluğuna sebep olur. Teknik adam Stoilov'un elinde iyi oyuncular var. Milli arada sakatlar düzeldi haberleri de geldi. Eyüpspor karşısında alınacak üç puan hem moralleri yerine getirir hem de Bulgar hocayı ve yönetimi rahatlatır.