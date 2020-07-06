DOLAR/ TL:

Küresel piyasalarda olumlu gelen makro veriler, artan korona virüs vaka sayılarına bağlı oluşan endişeleri arka planda tutmaya devam ediyor. ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden daha iyi gelmesi piyasaları desteklerken, Çin'den gelen hizmet sektörü verileri de ekonomide toparlanma eğilimini gözler önüne serdi.

USD/TL kuru, yatay ve 6,8550'lerde seyrediyor.

Kur 6,8650 direncinin altında kalmaya devam edebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 6,8870 tepki gelebilecek direnç olarak izlenebilir.

Öte yandan, aşağıda ise 6,8345 destek olarak takip edilebilir. Kurda 6.86-8.83 bandı arasındaki sıkışma bu hafta da devam etti. Bu 2 noktadan herhangi birinin kırılması ile birlikte fiyat hareketliliği artabilir. 6.86 üzerinde ilk etapta 6.92-6.95 bölgesini izleyeceğiz. Zira bu bölge üzeri kapanışlar 7.10'lara doğru bir hareketin öncüsü olabilir. 6.83 altında ise 6.80 desteği ilk etapta oldukça önemli olacaktır.

■ EURO/TL: Euro global bazda güçlü bir görünüm sergileyip TL karşısındaki kazançlarını koruyor. Euro, Türk Lirası karşısında haftanın son gününü yüzde 0.02 değer kazancı ile tamamladı.

Euronun Türk Lirası karşısında orta ve kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 7.7300 ve 7.7700'de, destek seviyeleri ise 7.7000 ve 7.6700'de bulunuyor.

■ ALTIN: Değerli metalde yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 1790-1800 direnç bölgesi önümüzdeki hafta oldukça kritik olacaktır. Zira bu bölgenin kırılması 1850'lere doğru bir hareketin öncüsü olabilir. Geri çekilmelerde ise 1760-1755 destek bölgesini izleyeceğiz.

Zira bu seviye üzerinde kaldığı sürece alıcılı seyrini devam ettirebilir. Ancak kırılması durumunda satışlar hız kazanabilir ve 1740- 1727, 1718 ve 1700'lü seviyeler gündeme gelebilir.

■ BORSA: BİST100

Endeksi bu haftayı 115.748 puandan kapattı.

Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi % 9,38 seviyesinde kalırken, 10 yıllık tahvil faizi 14 baz puan artarak % 11,97 oldu.