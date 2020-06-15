Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,62 değer kazancıyla 109.835,47 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 680,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Haftaya yurt içinde beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı, ABD'de ve Çin'de sanayi üretimi, Euro Bölgesinde enflasyon verisi takip edilecek. BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyeleri destek, 111.000 puan ise direnç konumunda.

Haftalık bazda altının gram satış fiyatı yüzde 4,06, dolar/TL yüzde 0,87, euro/TL yüzde 0,90 değer kazandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta 381,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 2.534,00 lira oldu. Geçen hafta 595,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 619,00 liraya çıktı.

ABD doları yüzde 0,87 değer kazanarak 6,8350 liraya, euro da yüzde 0,90 artışla 7,7230 liraya yükseldi. Yatırım fonları yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kazandı.



GETİRİ ŞAMPİYONU OLDU

Korona virüs salgını boyunca küresel piyasalar dalgalanırken güvenli liman talebinin güçlendiği altın bu yılın getiri şampiyonları arasında yer alıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta yaptığı toplantıda güvercin yaklaşımını koruması sonrasında 1.730 doların üzerinden alıcı buldu Altının fiyatı son 6 ayda yüzde 17'den fazla yükseldi. Peki altın fiyatları yılın geri kalanında hangi yöne gider?

Değerli metal yatırımcıları bu soruya yanıt ararken, altını pozitif bir seyrin beklediği konusunda hem fikir görünüyor.

Altının boğa piyasası içinde olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımcılar bu treni kaçırmasın.

Altında bazı düzeltme hareketleri beklenmekle birlikte yukarı doğru güçlü bir manevra alanı bulunuyor. Bu yıl içinde altının 1.900 doları görmesinin, hatta bu seviyenin aşılmasının mümkün olduğu görülüyor.

Altında hareketlenmenin 2018 ve 2019 yıllarında başlaması ve geçtiğimiz yıl 1.360 dolar seviyesinin aşılması sonrasında yukarı yönlü hareketin güç kazanmş olması dikkat çekiyor.

Paranın altına doğru yönelmesinin temel nedeni olarak negatif faiz oranları gösteriliyor. ABD hazine kağıtlarının getirisinin düşmesinin altında alımları hızlandıran bir faktör olduğu görülüyor.

Öyle ki getirinin yüzde -3 seviyesine gelmesi altın fiyatlarının yüzde 30 ila yüzde 40 fırlamasına yol açabilir.