Kurda volatilitenin az olduğu bir haftayı geride bıraktık. 6.80 üzerinde haftaya başlangıç yapan kur, seansın bitmesine saatler kala 6.85 üzerinde fiyatlanıyor.

Önümüzdeki hafta 6.80- 6.85 bandı üzerindeki kalıcılıklar yükselişlerin devam edebilmesi için kritik olacaktır.Ancak alışların hızlanabilmesi için 6.92 direncini takip edeceğiz. Buranın kırılması 7.00 psikolojik direncini tekrardan hedef haline getirebilir.

6.85-6.80 altında ise 6.70 desteği oldukça önemli olacaktır. Zira bu seviye kırılmadan oluşabilecek TL lehine hareketlerin sınırlı kalabileceğini düşünmekteyim.



EURO/USD: KAPANIŞLAR ÖNEMLİ

Haftaya yükseliş hareketiyle birlikte 1.1365 direncine kadar yaklaşan parite, küresel taraftaki risk iştahının bozulmasından etkilendi ve 1.1200 desteğine kadar geri çekildi. Bu hafta bu seviye altındaki kapanışlar önemli olacaktır. Zira bu seviye altındaki kalıcılıklarda 1.1150 ilk etapta geçilirse satışlar derinleşebilir ve 1.1000'lara doğru bir geri çekilme hareketi görülebilir.

Yukarı tarafta ise 1.1365 direnci yükselişlerin devam edebilmesi için önemli direnç görünümünü koruyor. Özellikle buranın kırılması bizi 1.1500'lere götürebilir.



ALTINDA SIKIŞMA SÜRÜYOR

Değerli Metal'de genel tabloda 1745- 1670 arası sıkışma devam ediyor. Bu iki seviyeden herhangi birinin kırılması fiyat hareketliliğini hızlandırabilir. Şuanda 1732 ara direncine yakın bir yerde fiyatlanıyor.

Bu noktanın geçilmesi ile kısa vadede 1737 ve 1742 ara dirençlerini seyredebiliriz.

1745'in kırılması durumunda ise 1763 ve 1790 dirençleri bu hafta takibimizde olacak.

Aşağı tarafta ise 1670 ana destek noktasını izlemeye devam edeceğiz. Ancak bu nokta öncesinde ilk olarak 1718 desteğini önemsiyoruz.

Zira buranın kırılması ilk etapta 1700'lü seviyeleri hedef haline getirebilir.

1700'ün altındaki kapanışlar ise bizi ana destek seviyemize getirebilir.



AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞTE

Cuma güne yüzde 0,43 artıda 111.117 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, gelen kademeli alımlarla birlikte 112 bin puanın üzerine çıkarak yüzde 1.40 artışla 112.495 puandan günü tamamladı.

Türkiye 2 yıllık tahvil faizi 22 baz puan düşüşle yüzde 8.94 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan artışla yüzde 12.10 seviyesine yükseldi. Dolar/ TL cuma günü 6.8330 ve 6.8608 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 6.8560 seviyesinden tamamladı. Euro/TL ise 7.67-7.72 bandında hareket etti.

ABD hisse senetleri piyasası, beklentinin üzerinde gelen haftalık işsizlik maaşı verileri ve virüste ikinci dalgaya ilişkin endişeler ile düşüşle başladığı günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi yüzde 0.15 azalışla 26.080 puana gerilerken, S&P500 Endeksi yüzde 0.06 artışla 3.115 puana ve Nasdaq Endeksi yüzde 0.33 primle 9.943 puana yükseldi. Avrupa Borsaları, İngiltere Merkez Bankası'nın varlık alımını artırmasının ardından seansı düşüşle tamamladı.

İngiltere Merkez Bankası haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.10'da sabit bıraktı. Korona virüsle mücadele kapsamında varlık alım hedefini 645 milyar sterlinden 745 milyar sterline yükseltti.