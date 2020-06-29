Hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0.93, altının gram satış fiyatı yüzde 1.05 ve dolar/TL yüzde 0.18 değer kazandı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0.93, altının gram satış fiyatı yüzde 1.05 ve dolar/TL yüzde 0.18 değer kazanırken, euro/TL yüzde 0.05 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 113.419,60, en yüksek 116.279,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0.93 artarak 114.668,41 puandan tamamladı.



ÇEYREK ALTIN 626 LİRA

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1.05 kazanımla 385.90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1.06 artışla 2.563,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 620 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 626 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,8 değer kazanarak 6.8560 liraya yükseldi, euro ise yüzde 0.05 azalışla 7.6810 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,.2, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1.75 ile kıymetli madenler fonları oldu Yurt içi tarafta TCMB, PPK toplantısında faiz oranlarını sabit bırakma kararı alırken TL varlıkları bu adımla beraber pozitif etki görüldü. Güne yatay seyirde başlangıç yapan kur fiyatları 6.8500 üzerinde seyrine devam etmekte. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 6.9200 ve hareketliliğin devamlılığında 6.9500 seviyeleri gündeme gelebilir.



SATIŞ YÖNLÜ İŞLEMLER

Ancak 6.8500 altında kalıcılık sağlanır ise satış yönlü işlemler derinlik kazanabilir.

Bu durumda ise; 6.8250, 6.7700 ve 6.7500 destek seviyeleri takip edilebilir.

Vaka sayılarında görülen hızlı artışın ülke ekonomilerinin toparlanmasında tehdit oluşturması ve risk alma iştahının azalması Değerli Metal'de 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeleri test etmesine neden olmuştu. 1764 Dolar civarında seyrine devam eden emtia tarafında özellikle 1770 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1780 ve hareketliliğin devamlılığında 1800 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Ancak emtia tarafında oluşabilecek geri çekilmelerde 1760 ana destek seviyesi önemini korumaya devam ediyor. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1756, 1752, 1748 ve 1745 destek seviyeleri takip edilebilir.