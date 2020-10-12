BIST 100 endeksi, Cuma günü yüzde 1,32 değer kazanarak haftanın son işlem gününü 1.165,70 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,72 ile turizm oldu. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Tek kaybettiren endeks yüzde 1,42 ile inşaat oldu. Jeopolitik gelişmelerin, korona virüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruması nedeniyle, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de, Almanya'da enflasyon, Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. BIST 100'de 1.155 seviyesinin önemli olduğunu ifade ederken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz.

Döviz kurlarının ateşinin bir türlü düşmediği yurt içi piyasalarda, dolar ve euro haftanın son işlem gününe de zirveden başladı. Merkez Bankası'nın TL swap faizini 150 baz puan artış yaparak yüzde 11,75'e yükseltmesinin ardından kurlar rekor seviyelerden bir miktar uzaklaştı.

Günün ikinci yarısında düşüş hızlanırken kurlar önceki günkü kapanış seviyelerinin altına geriledi.

Dolar/TL 7,9120'den; euro/ TL ise 9,3280'den el değiştirdi.



ALTIN 1.920 DOLARDA

Altın fiyatları, zayıflayan dolardan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ile görüşmelerin tekrar başladığını söylemesinin ardından ABD koronavirüs canlandırma paketine dair oluşan iyimserlikten destek bularak yüzde 1 yükseldi. Altının ons fiyatı spot piyasasında yüzde 1,5 artışla 1,922 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,81, altının gram satış fiyatı yüzde 3,16, dolar/TL yüzde 1,69, euro/TL yüzde 2,51 değer kazandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,16 kazanımla 489,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,11 artışla 3.245,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta 769,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 793,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,69 değer kazanarak 7,8890 liraya, euro da yüzde 2,51 artarak 9,3170 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,85, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,70 değer kazandı.

Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,13 ile fon sepeti fonları oldu.