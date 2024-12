Şam düşer mi? Dünyanın gözü Suriye’de

Dünyanın gözü Suriye'de. Suriye iç savaşı kızıştı. Gayri resmi olarak haritası her gün değişiyor. Az zamanda o kadar çok gelişme oluyor ki, gelişmeler, hayretle ve şaşkınlıkla izleniyor.27 Kasım'da Suriye'de, HTŞ çatısı altındaki silahlı 36 grup Esad'ı devirmek üzere harekete geçti. Bugün 7 Aralık. 11 günde meydana gelen manidar, şaşırtıcı olayların hikayesi. 26 Kasım'da da Lübnan'da Derin Amerika'nın kurgulamasıyla İsrail ile Lübnan arasında ateşkes imzalandı. Aradan bir gün geçerken Suriye'de HTŞ çatısı altındaki silahlı gruplar, ne tesadüf 27 Kasım'da harekete GEÇİRİLDİ. Lübnan ateşi hemen Suriye'ye taşındı. 29 Kasım'da HTŞ, Halep'i, 4 Aralık'ta Hama kentini ele geçirdi. 6 Aralık'ta stratejik HUMUS kentine girdiler.

HTŞ, eğer Humus'u bugün ele geçirirse, Rusya'nın kontrolünde olan LAZKİYE VE TARTUS'un kavşağını ele geçirmiş olacak. Peki bu kadar kısa süre içinde HTŞ nasıl oluyor da Suriye rejimi Esad'ın 3 büyük kentini ele geçiriyor? Suriye ordusu yok. Rusya ve İran güçleri neden ortalıktan çekilmiş?

Küresel veya bölgesel koridorlarda gizli bir anlaşma mı oldu acaba? Bu noktada bir gerçeği vurgulamakta büyük yarar var.

1)Ukrayna'da Rusya ve Amerika-NATO arka planda çarpışan iki taraf.

2)Suriye'de de, FIRAT Nehri'nin batısında Rusya kontrolü, Fırat'ın Doğusu'nda da Amerika ve aparatı PKK-YPG/ SDG işgali var. Yani Rusya ile Amerika, hem Ukrayna'da, hem de Suriye'de karşı karşıyalar.



MGK VE DOHA ZİRVESİ

ABD yeni Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta resmen göreve başlayacak. "ABD ile Rusya arka kapılarda bir mekaniği çalıştırıyor olabilirler mi?" sorusu akıllarda dolaşıyor. Dünyada hiçbir GİZLİ kalmaz. 2025 yılında muhakkak ortaya çıkacaktır. Tekrar Suriye'ye dönelim. Bugün itibariyle "HTŞ silahlı grupları Humus'u ele geçirerek, son hedefleri Başkent ŞAM'a yönelir mi? ŞAM DÜŞER Mİ? ŞAM DÜŞERSE, Esad ne yapacak? Rusya, Şam'ın HTŞ tarafından ele geçirilmesine nasıl bir hamle yapar? İran ne yapabilir?

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'tan sonra Rusya kontrolünde olan Münbiç'i de ABD aparatı PKK-YPG/SDG'den temizleyecek mi?" soruları akıllara geliyor. HTŞ Şam önlerinde iken, 2 önemli gelişmenin de rolüne dikkat.

1)Bugün ve yarın Katar'ın başkenti Doha'da Astana Formatında Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve Abbas Arakçi düzenlenen zirvede olacak. Fidan, alelacele Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüşmesi sonrasında şu ifadeleri kullandı: "Suriye'deki iç savaşın Astana süreciyle belli bir noktada durdurulması ve tarafların belli bir statüko içerisinde ateşkes halinde olması çok önemli bir başarıydı. Bu başarının hayata geçmesinde özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın çok büyük bir payı var. Diğer taraftan taraflar hem muhalefet hem rejim, bu üç ülkenin ortaya koyduğu çerçeveyi de büyük ölçüde takip ettiler. Fakat geçtiğimiz yıllar içerisinde biz bu sürecin, bu sessizlik sürecinin gerçekten büyük bir siyasi çözüme ulaşmada bir fırsat teşkil etmesini çok istedik. Hep bu yönde çalıştık. İranlı dostlarımızla, Rus dostlarımızla bu konuda çok konuştuk. Doha'da yapılacak görüşme, Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacak. ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a Moskova'da mülakat veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumun tüm detaylarını ele almak üzere Hakan Fidan ve Abbas Arakçi ile Doha'da bir araya geleceklerini kaydederek, "Suriye'deki durum oldukça karmaşık. Pek çok aktör işin içinde. Doha'da görüşmelerimizin Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını umuyorum" değerlendirmesini yaptı.



SON GELİŞMELER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği MGK'da Suriye ve bölgede yaşanan son gelişmeler yer aldı. MGK bildirisinde yer alan açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiştir" denildi. "Suriye'de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve REJİMİN kendi halkıyla ve MEŞRU MUHALEFETLE uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği" vurgulandı. MEŞRU MUHALEFET ifadesi çok önemli. Önceki gün Başkanımız Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi ve yaşanan çatışmaların ardından böyle bir mesaj çıkmıştı. MGK'da önemli konular ön plana çıkmıştı:- PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur. - Suriye'de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve rejimin kendi halkıyla ve MEŞRU MUHALEFETLE UZLAŞMASI gerektiğini bir kez daha gösterdiği; ülkemizin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş; istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, millî güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır.



MEŞRU MUHALEFET

MGK bildirisinde yer alan, "Esad Suriye'nin MEŞRU MUHALEFETİ ile masaya oturmalıdır" ifadesi önemli. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında kurulan ASTANA FORMATI toplantılarında taraflar, kendilerini temsil eden heyetlerle katılıyor. Türkiye, sözde YPG terör örgütü olduğu gerekçesiyle görüşmelere davet edilmesine karşı çıkmıştı. Suriye Meşru Muhalefeti içinde Amerika'nın komutan mualemesi yaptığı PKK-YPG-SDG YOK.

Kasım'da Kazakistan'da yapılan son ASTANA FORMATI'ndaki toplantıya, Türkiye, Rusya, İran, Suriye rejimi, Suriye muhalefeti adına Ahmet Tuma başkanlığındaki heyet ve Suriye Milli Ordusu (SMO) temsilcisi, Ürdün, Lübnan ve Irak temsilcileri, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Kızıl Haç temsilcileri de müzakerelere gözlemci olarak katıldı.

SONUÇ

KATAR Doha'da yapılmakta olan Astana Formatı'nda Türkiye, Rusya, İran Dışişleri Bakanlarının alacakları karar çok önemli. Masadan Türkiye'nin, ESAD'ın MEŞRU MUHALEFET ile masaya gelip uzlaşması kararı çıkarsa, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI

SÖZ KONUSU OLACAK. Rusya, HTŞ'yi Şam'a sokmazsa, çözüm masası kurulabilir. Esad, meşru muhaletle oturmaktan kaçarsa, Rusya'nın Esad'ın çekilmesine, yerine gelecek yeni isme yol verir mi? Verirse, Suriye meşru muhalefetle uzlaşma gündeme girebilir. Esad, Suriye meşru muhalefeti uzlaşmazsa, Suriye toprak bütünlüğü tehlikeye girer. Amerika, aparatı PKKYPG-SDG'ye alan açarak, bölünmeyi tetikleme riski öne çıkıyor. SURİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN EN KRİTİK HAFTALARA GİRİLDİ.