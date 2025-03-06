Ağzını tutamayan Özel’e yeni dava

Karanlık dehlize girmek demek; Hayatın enerjisini yutan ve umudun her türlüsüne kapalı, üstü kapalı, dar ve uzun geçite girmek demektir. Dünya'da dengeler değişirken, Ortadoğu'da yeni haritalar derin odaklarda hazırlanırken, yeni ABD Başkanı Trump, dünya düzenini hallaç pamuğu gibi atarken ve Türkiye'mizin önüne büyük fırsatlar geçerken, şu Ana Muhalefet Partisi CHP'nin hâline bakar mısınız? Özgür Özel'in Genel Başkanı olduğu CHP, son gelişen olaylarla karanlık dehlize girmiş durumda. Diğer bir deyimle, CHP'nin komaya girdiğini gösteren birçok gelişme arka arkaya yaşanıyor. CHP hakkında şaibeli kongreler, CHP'li belediye başkanları hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan birçok soruşturma sürerken, ağzını tutamayan Özgür Özel'e de yeni bir dava açıldı. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları, Özgür Özel'in skandal sözleri nedeniyle ayrı ayrı dava açtı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuvvet Komutanları hakkındaki ifadelerine ilişkin: "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamda Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır." açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nu isim vererek imalı sözlerle sataşmış ve "Ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum" demişti. Ağzını tutamayan Özel, mobbing uygulandığını iddia etmiş, "Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum" diyerek hakaret içerikli sözler sarf etmişti.

CHP BİR ARI KOVANI

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ise, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve haddi sende değildir. Haddini bileceksin" diyerek konuşmuştu. Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik tezkere TBMM Karma Komisyon'da bekliyor, komutanların açtığı davaların da mahkemelerden ceza olarak tecelli etmesi halinde, Özel hakkında dokunulmazlığın kaldırılması konusunda yeni fezlekeye konu olması gündeme gelebilir. Özgür Özel başkanlığındaki CHP, karanlık dehlize girdi. Önlerinde ışık görünmezken, bir arı kovanı, kaynayan kazan durumunda. CHP Büyük Kurultayı, İstanbul İl Kongresi, ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla tutuklanan CHP'li belediye başkanları, İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasındaki şaibeler üzerine soruşturmalar sürüyor. İstanbullulardan 5 yıl hizmet için oy isteyen Ekrem İmamoğlu, aradan bir yıl geçmeden belediye başkanlığını bir kenara bırakarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha 2,5 yıl varken, Cumhurbaşkanı adayı olma sevdasına düştü. Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu tandemi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda göz göre göre Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı iç darbe yaparak devre dışı bıraktılar. Tam bir komedi.

CHP'DE BEKER KRİZİ

İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'in CHP'ye transferi ve Özgür Özel'in emanet açıklamaları parti içinde yeni bir krizi tetikledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki gün (salı) TBMM Grup Toplantısı'nda, İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'i CHP'ye transfer etti. Beker'i, "baba evine katılmak üzere" kürsüye davet eden CHP lideri Özgür Özel, tuhaf konuşmalar yaptı, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çelme takmaya kalktı. Özel'in "Adnan Beker grubumuza sevgili Mansur Başkanımızın emanetidir. Onlara emanet ediyorum" deyince ortalık karıştı.

YAVAŞ, ÖZEL'İ YALANLADI: HABERİM

YOKTU... Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen iftar programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise transferden haberi olmadığını açıkladı. "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki, Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz, ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahlimiz de olmadı açıkçası" dedi. Yavaş'ın, Genel Başkan Özgür Özel'in emanet açıklamasına yönelik "Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir" şeklindeki ifadeleri ise gözlerden kaçmadı.

ÜST ÜSTE TEPKİLER

Ekrem İmamoğlu'na çok yakın CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Beker'in "Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" sözlerini anımsatarak, "Kemal Bey'i desteklemek için birlikte çalıştığınız partilerden biri olacaksın, oy vermeyeceksin, üstelik oy vermediğini övünerek anlatacaksın. Bu benim kabul edebileceğim, affedebileceğim bir şey değil" dedi. İmamoğlu'nun adamından sonra, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beker'e tepkileri ardı ardına geliyor. Bay Kemal'in has adamları ve CHP milletvekilleri Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı, Beker'in transferine sert sözlerle karşı çıktılar. Halen CHP Parti Meclisi içinde muhalefetini sürdüren Kılıçdaroğlu'nun adamı Oğuz Kaan Salıcı'nın 'Adnan Beker' tepkisi çok sert oldu: "CHP rozeti işportaya düşürülemez"

Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık, siyasetin temel taşlarıdır. 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkça beyan eden, Altılı Masa hakkında 'Pursaklar Belediyesi'ni bile yönetemez' gibi sığ ifadeler kullanan Beker'in CHP'ye katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yaratacaktır. Siyasette büyümeyen küçülür. O nedenle genişlemek gerekir. Ancak bu görüş dahi Beker'in partimize katılmasını izah etmekte yetersiz kalır. Nitekim geçmiş dönemlerde de bu dönemde de partimize katılan birbirinden değerli milletvekilleri olmuştur. Başka partilere katılımları eleştirirken nasıl ki siyasi etikten söz ediyorsak, partimizin genişleme politikasına da aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız. CHP rozeti işportaya düşürülemez." CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da tepki gösterdi: "Bizler için siyaset, aynı zamanda vicdan ve ilke meselesidir." CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Salıcı'nın Beker'in katılımına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "CHP, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin savaş meydanlarında kurduğu, ilkeleri olan bir partidir. Mevlana tekkesi değildir!" dedi.

SONUÇ

Dünya'da dengeler değişirken, Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP, aziz milletimizin önüne proje koymak, sıkıntılara nasıl çare üreteceklerini göstermek yerine birbirini yemekle meşguller. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu tandemi, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle savaş içinde. CHP tam bir arı kovanı. Elini uzatan pişman ediliyor. CHP yönetimini eleştirenler sindirilmeye çalışılıyor. Ve Özgür Özel, Genel Başkanlığını korumak için, Ekrem İmamoğlu'na biat seanslarını sürdürüyor. EVET. Yeni ABD Başkanı Trump, dünya düzenini hallaç pamuğu gibi atarken, Dünya'da dengeler değişirken, Ortadoğu'da yeni haritalar derin odaklarda hazırlanırken ve Türkiye'mizin önüne büyük fırsatlar geçerken, şu Ana Muhalefet Partisi CHP'nin hâline bakar mısınız? Türkiye'mizi Allah korudu. Böyle bir kaotik dönemde CHP iktidara gelmiş olsaydı, yanmıştık...