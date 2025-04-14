Diplomasi Forumu Türkiye’nin Küresel Markası

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 dünyaya derin mesajlar verilen konuşma ve fotoğraflarla (11-13 Nisan 2025) sona erdi. Başkanımız Erdoğan, en çok liderle başbaşa görüşmeleri ve açılışta yaptığı STRATEJİK ANALİZLER içeren vizyoner konuşmasıyla dünya liderlerine ve halklara seslenmesi foruma damga vurdu.

DİKKAT ÇEKEN ÖNEMLİ FOTOĞRAFLAR

Yeni Dünya Düzeni inşa edilirken, baş döndüren gelişmeler yaşanırken, ABD ile Çin'in kafa kafaya geldikleri, yaşadığımız günlerde, Antalya'da yapılan foruma 140'ı aşkın ülkeden; 20'yi aşkın devlet/hükümet başkanı, 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisi ile bulunduğu dört bini aşkın konuk katılması dünyanın dikkatini çekti. Evet. Başkan Erdoğan dünyanın en tecrübeli ve vizyoner özellikleriyle KÜRESEL ZİRVELER arasında Antalya Diplomasi Forumu'nu Türkiye'nin bir markası haline getirdi. Erdoğan öncesi, Davos ekonomi, Münih güvenlik, G-7 ve G-20 Zirvelerine gıpta ile bakardık. Bugün Türkiye'nin küresel markası olan forum ile ne kadar sevinsek azdır. Dünyaya derin mesaj veren birçok fotoğraf verilirken, özellikle 4 FOTOĞRAF derinlikli analizlere konu olacak özellikler taşıyordu.



1)Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Antalya'da ilk görüşmeyi can kardeşlerimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yapması, candan resimler vermeleri

2) Türkiye-Endonezya beraberliğinin anlam ve önemi.

Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı'nın samimi ve candan yakınlığı.

3) Türkiye-Suriye beraberliğinin anlam ve önemi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki candan yakınlık 4)Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Başbakanı...

Bu dört fotoğraf içinden TÜRKİYE-ENDONEZYA BERABERLİĞİNİN ANLAMI üzerinde durmak istiyorum. Başkan Erdoğan 12 Şubat 2025'te Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto tarafından görkemli karşılanmış, caddelerde büyük sevgi gösterileri olmuştu. Başkan Erdoğan, Subianto ve Endonezya gösterdikleri samimi misafirperverlik için teşekkür etmiş ve iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine vurgu yapmıştı. İki liderin sergilediği ortak irade, Türkiye ile Endonezya arasında stratejik ortaklık düzeyine ulaşan dostane ilişkilerin daha da ileriye taşınacağının güçlü bir göstergesi olarak değerlendirmişti. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Antalya zirvesi öncesi Ankara'da bizzat Erdoğan tarafından Esenboğa'da karşılamış, Külliye'de 2. karşılama sırasında göklerde milli helikopterlerimiz gökbeyler iki ülke bayraklarıyla gösteri yapmıştı. Subianto, TBMM'de milletvekilleri ile ayakta karşılanmış, duygusal, candan, stratejik beraberlik içeren konuşmaları dakikalarca alkışlanmıştı. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin, Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Endonezyalılar için Türkiye en büyük Müslüman medeniyet" dedi. Sadece Endonezya Cumhurbaşkanı olarak değil, aynı zamanda "en iyi arkadaş ve kardeş" olarak Ankara'da bulunduğunu belirten Subianto, "Burayı görmüş, buranın tarihini ve buradaki insanların verdiği mücadeleyi hissetmiş biri olarak Türkiye'nin, Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu söylemek isterim. Çünkü Endonezyalılar için Türkiye, en büyük Müslüman medeniyet. Bizler için Türkiye, aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı medeniyetinin de bir devamı ve biz aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyoruz" diye konuştu.



"BENİM KAHRAMANIM ATATÜRK'TÜ"

Prabowo Subianto, ülkesi Batılı emperyalistler tarafından saldırıya uğradığında Osmanlı İmparatorluğu'nun Endonezya'ya askeri alanda silah ve danışmanlık desteği verdiğini anlattı. Şu anda büyük ülkelerin daha küçük ülkelere zulmettiğine işaret eden Subianto, mazlumu, insanları ve özellikle Filistinlileri savunmak açısından Türkiye'nin, Türk liderlerinin ve yöneticilerinin aldığı pozisyonun çok güçlü olduğunu düşündüklerini vurguladı. Türk tarihinin hayranı olduğunu ve üzerine çalışıp öğrendiğini anlatan Subianto, "Türk tarihi, bana gerçekten ilham veriyor. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor.

Gençken bir ikonum, hayranlık duyduğum biri vardı. Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine idollerimden, kahramanlarımdan biriydi. Eğer Cakarta'da benim makamıma ve evime gelecek olursanız, göreceksiniz ki, evimde ve ofisimde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli var" diye konuştu. Diplomasi Forumu'na katılan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan tarafından bir dakika yalnız bırakılmadı. Onların beraberliği foruma katılan 140 ülkenin liderleri tarafından da dikkatle takip edildi.



ENDONEZYA'NIN KÜRESEL DERİNLİĞİ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, özellikle 3 PARADİGMAYI titizlikle yürütüyor.

1)Türk Devlet Birliği'ni ilmek ilmek örüyor. BİR MİLLET 7 DEVLET'in yeni yüzyılın en büyük eksen olduğu bir gerçektir.

2)Türkiye'nin ASYA AÇILIMI. Burada Endenozya ile Türkiye beraberliği tarihin derinliklerinden geliyor.

3)Türkiye'nin AFRİKA AÇILIMI. Yeni dünyanın en göze batan kıtası Afrika. Başkan Erdoğan, 45 büyüklükle Afrika'da büyük yakınlık gören bir lider.

Özellikle Libya ve Somali hamleleri çok kıymetli.

SONUÇ

GÜNEYDOĞU ASYA'NIN EN BÜYÜK EKONOMİSİ ENDONEZYA. Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya, 1 trilyon doları aşan milli geliri ile dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumunda yer alıyor. 17 bin 508 adayla aynı zamanda dünyanın en büyük adalar ülkesi olan Endonezya, Güneydoğu Asya ile Avustralya anakaraları arasında uzanıyor. Karasuları toplam yüzölçümünün dört katı olan ülkedir. Pek çok önemli ticari ve stratejik su yollarını kontrol eden Endonezya, aynı zamanda İslam dünyasının en kalabalık ülkesi olma sıfatını taşıyor. Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, büyük bir iş gücü ve zengin doğal kaynaklarıyla önemli bir ham madde hacmine sahipken, sanayi üretiminde otomotiv, enerji üretimi, kimyasallar, tekstil, makine, metal işleme, fmadencilik ürünleri işleme, gıda, kakao, palm yağı ve kauçuk işleme sanayileri ön plana çıkıyor. Doğu'daki güç: ASEAN. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) en büyük ekonomisi olan Endonezya'nın Türkiye ile yakın dostluk ve işbirliğinin anlam ve önemi çok büyük. Başkan Erdoğan ile Subianto beraberliğinin yeni dünya inşasında çok önemli yeri ve rolü olacak. Başkan Erdoğan, vizyoner özellikleri ile BÜYÜK TÜRKİYE PARADİGMASINI İLMEK İLMEK ÖRÜYOR. EVET. BAŞKAN ERDOĞAN'IN ANTALYA'DA YAPTIĞI STRATEJİK KONUŞMA VE VERDİĞİ FOTOĞRAFLARIN DAHA ÇOK ANALİZİ YAPILACAK. ŞU BİR GERÇEK. YENİ DÜNYANIN KİLİT ÜLKESİ TÜRKİYE'DİR.