Dünyanın gözü jeopolitik lider Erdoğan'da

Tarihi günler yaşıyoruz.

2025 yılının Mayıs ayı bir başka. Küresel lider Erdoğan, dünyanın kalp atışlarını hızlandıran jeopolitik hamleler gerçekleştirirken, kangren olmuş meseleleri de çözüyor. Evet.

Dünyanın gözü Küresel lider Recep Tayyip Erdoğan'da.

Erdoğan'ın jeopolitik hamleleri ve temasları dünyanın kalp atışlarını hızlandırıyor. Başkan Erdoğan'ın temasları-hamleleri Amerika'dan Rusya'ya, Avrupa'dan Asya'ya savaşları durdurmanın yol taşlarını döşüyor.

Kangren olmuş meselelerin çözümü de Türkiye'nin ölgesel güç konumunu tahkim ediyor.2025 YILININ Mayıs ayında Erdoğan-Türkiye'nin küresel aktör oluşunun işaret fişekleri çakıyor.

PUTİN VE MACRON

10-11 Mayıs günleri, Türkiye bir bambaşka günleri yaşadı.

Cumartesi gece saatlerinde Rusya lideri Putin, "Tüm dünya, çok uzun zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir. Ukrayna'yı 15 Mayıs'ta İSTANBUL'da yapılacak." doğrudan davet ediyorum. Başkan Erdoğan'la konuşacağım" diyerek, dünyaya seslendi.

TRUMP: HARİKA BİR GÜN.

ABD Başkanı Trump, Putin'in "Ukrayna ve İstanbul' açıklamalarına anında bir mesaj yayınladı.

ABD Başkanı Trump, Putin'in yaptığı müzakereleri sürdürme teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Putin'in Ukrayna'ya sunduğu İSTANBUL'da müzakerelere devam etme teklifine ilişkin değerlendirerek "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün. Yepyeni ve çok daha iyi bir dünya olacak" yorumunu yaptı.

ERDOĞAN ARABULUCU

Dün Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la gerçekleştiği telefon diplomasisi, UKRAYNA- RUSYA SAVAŞI'NIN

İSTANBUL'da sonuçlanmasını sağlayacak gelişmelere damga vurdu. Erdoğan görüşmede Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirtti ve Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını vurguladı. Başkan Erdoğan Macron ile de görüştü. Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti. ERDOĞAN ÖNE ÇIKTI. ABD Başkanı Trump görece gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını sona erdireceğini söyledi. Çok uğraştı ama henüz çözemeyince Başkan Erdoğan'dan yardım istedi.

Geçen hafta Erdoğan, Trump ile telefonda görüşmüş, dikkat çeken bir açıklama yapmıştı: " Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Her halükarda, Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı sabırsızlıkla DÖRT GÖZLE bekliyorum" demişti.

Trump'ın Başkan Erdoğan'dan UKRAYNA-RUSYA savaşının sonlandırılmasında YARDIM İSTEMESİ, Dünyanın gözünü Erdoğan'a çevirmişti.

AVRUPA KIVRANIYOR

Avrupa araya girmek için temas üstüne temas ama, başarılı olamıyorlar. Son olarak, İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya liderleri Pazartesi günü başlayacak koşulsuz ateşkes için Rusya'ya baskı yapmak adına Cumartesi günü Kiev'de toplanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Avrupalı liderlerin yaptığı çağrı sonrası "bize baskı yapmak çok faydasız" diye de uyarmıştı.

Rusya Lideri Putin de Avrupa'yı bir kenara iterek, Başkan Erdoğan'a yönelmiş İstanbul'da ateşkes görüşmeleri yapılmasını isteyerek, ateşkesi Erdoğan'ın sağlayacağını düşündüğünü ifade etmiş oldu.

TÜRKİYE DAHA ÖNCE ATEŞKESİ SAĞLAMIŞTI.

Başkan Erdoğan-Türkiye, 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes anlaşmasını İSTANBUL'da kurduğu masada sağlamıştı. Maalesef, İngiltere ve Amerika Başkanı Biden, İstanbul Anlaşmasını sabote ettiler. O günden bu yana yüzbinlerce Rus-Ukrayna askeri öldü. Büyük harabiyat yaşanıyor. Hatırlayalım. Rusya ile Ukrayna arasında 15 Nisan 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında mutabakata varılmıştı. Ukrayna, İstanbul müzakereleri sırasında şu şartları kabul etti:

-NATO da dahil olmak üzere herhangi bir askeri ittifaka üyeliği reddederek "kalıcı tarafsızlığı" koruma, -Nükleer silah üretimini ve edinimini reddetme, yabancı birlikleri kendi topraklarına yerleştirmeme ve silahların sınırlarını geçmesine izin vermeme, -Havaalanları ve limanlar dahil olmak üzere altyapıyı başka devletlerin kullanımına verme, -Yabancı güçlerce yapılan askeri tatbikatlara ve herhangi bir askeri çatışmaya katılmaktan kaçınma, -"Faşizm, Nazizm ve saldırgan milliyetçilik" terimlerinin kullanımının yasal olarak yasaklanması, -Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bir kısmının Rusya'nın kontrolü altında kalması.

-Kırım ve Sivastopol limanının güvenlik kapsamı dışında tutulması.

Moskova, Kırım ve Donbass'ın bir kısmı hariç, birliklerini Ukrayna'dan çekmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu duruma bakarsak, "O anlaşma Ukrayna için karlı görünüyordu. Bu muhtemelen yapabilecekleri en iyi anlaşmaydı. Geriye dönüp bakıldığında Ukrayna'nın o gün müzakerelerde bugünkünden daha güçlü bir pozisyona sahipti. Savaş bitmedi. Ukrayna daha çok toprak kaybetme durumuna geldi.

SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en tecrübeli 4 liderin başında geliyor.

Yeni Dünya düzeni inşa edilirken, Başkan Erdoğan, BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL OYUNCU. Dünyanın KİLİT ÜLKESİ... Bu gerçekler ışığında, Türkiye Yüzyılı ilmek ilmek örülüyor.

Kangren olmuş meselelerini çözen Türkiye Bölgesel güç-Küresel aktör olarak, dünya siyasetinde sözüne güvenilen büyük bir devlettir. BÜYÜK HEDEF. 2071. KIZIL ELMA.