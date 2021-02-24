Çocukluğumda yaz sonu kışlık erzakların hazırlığı başlardı evimizde.

Ağustos sonuna doğru salçalar, domates sosları yapılır. Sebzeler kurutulur, tarhana yoğrulur konserveler kaynatılır turşular kurulurdu. Anneler bir araya gelir imece usulü kotarılan bu işler tam bir seremoni şeklinde yapılırdı. Anneler bu işleri yaparken bize de getir götür görevi verilir, bu görevlerin arasında da çok eğlenirdik.

Aslında bizde bu aile geleneği hala sürüyor olsa da annemin yaşı ilerlediği ve benim de zamansızlıkla boğuştuğum bu günlerde genellikle hazır alıyoruz. Ama yine marketten değil, eski usullerle yapılanları tercih ediyoruz. Tabii konu gıda olduğunda temizliğinden emin olmak çok önemli. Kaynağını bilmediğiniz bir yerden almak çok da içimize sinmiyor.

İşte son zamanlarda bu ihtiyaca cevap veren çok güzel oluşumlar var. Doğal beslenmek isteyen ama vakit bulamayan kadınlarla bu işi kendine meslek edinen kadınları buluşturan kadın kooperatifleri birer birer artıyor. Neresinden bakarsan bak büyük bir kadın dayanışması bu... Üreten kadın için üreten kadınlar ekonomiye can suyu oluyor.



KARŞIYAKALI KADINLAR

El emeği göz nuru ürünlere katma değer katan kooperatiflerden biri Karşıyakalı Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi...

Başkanı Gülnur Kaya İspir, pandemi sürecinde de üretmeye devam eden kadınların emeklerini ihtiyacı olana ulaştırabilmek için çok çalışıyor. Çok yönlü bir girişimci. Pazarlamasından tutun da üretime kadar her alana koşturuyor. Şu anda 250'den fazla ortağı var. Bu da demek oluyor ki 250'den fazla kadına üretme ve para kazanma imkanı sunuyor.





BEREKET VERSİN

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye öncülüğünde yaklaşık 6 yıl önce kurulan Akpınar Yasam Merkezi bünyesindeki kadınlar ise "gazete dokuma", "filografi, "etamin işleme", "Yörük bebekleri", "dikiş nakış" ve "Yağcıbedir halı dokuma" atölyelerinde çalışıyor.

600 üyesi bulunan bu kooperatifin adı ise Bereket Versin. Akpınar Yaşam Merkezi, adı gibi tam olarak bir yaşam merkezi. Kadınlara yeniden yaşama fırsatı sunan bir alan. Sadece maddi değil, manevi zorlukları aşmalarını da sağlıyor.

Burada yeniden hayata tutunanlar var.



Sındırgı'nın çam ormanları ve dağ çiçeklerinin özünden gelen ballar, çeşit çeşit meyve sirkeleri, marmelatlar, kornişon turşu, tarhana... Ne isterseniz var. Mesela ben fesleğenli domates sosuna ve kornişon turşusuna hayran kaldım. Neyse ki internetten satışları var. Canınız Balıkesir yöresine ait bir şey çektiyse istediğiniz zaman ürün alabilme imkanınız var.



KADINCIK ANA

Kapadokya'ya gittiğimde tanıştığım Kadıncık Ana Kooperatifi ise Nevşehir yöresine ait ürünleri bulabileceğiniz bir oluşum. Henüz çok yeni olan kooperatifin çok az ortağı olsa da o bölgede muhteşem bir değişim yaratmış bile.

O bölgede yaşayan her kadına açık olan kooperatif büyüyerek ulusal ve uluslararası platformda yerini almaya hazırlanıyor.

Onların ürünlerine de sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

Bu 3 kooperatifin ürünlerini birebir denediğim için rahatça tavsiye ediyorum.

Ama hemen hemen her yörenin güzel ürünlerine bu kadın kooperatifleriyle ulaşmak mümkün. Siz doğal beslenirken onlar da üretmenin verdiği hazzı yaşıyor olacak. İki taraflı bir kazanç.