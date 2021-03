Yediğin içtiğin senin olsun gezip gördüklerini anlat derler seyahatten dönen birine...

Yeme içme, aslında gezmenin, yeni yerler keşfetmenin üç ayağından biridir.

Kültür (yaşam alışkanlıkları-tarih- sanatmimari), coğrafya (doğal güzellikler) ve yeme içme alışkanlıklarını deneyimlemeden gezmiş sayılmazsınız. Örneğin bir iş insanı sadece toplantı için gittiği ülkeyi gezilmiş saymaz. Çünkü odak noktası iştir. Oraya ait yiyecekleri deneyimlemediyse, en az bir iki müze gezmediyse, tarihi makanlarını görmediyse, bir kafede oturup yaşamın akışını izlemediyse sadece sınırından geçmekle o ülkeyi görmüş olmaz. İşte bu yüzden 'yediğin içtiğin senin olsun' lafı bana biraz tuhaf gelirdi her zaman.

Artık bu deyimin rafa kalkma zamanı geldi de geçiyor bile. Çünkü bazı insanlar sadece yeme içmeyi deneyimlemek için seyahat ediyor. Böyle bir turizm dalı bile var. Gastronomi turizmi...



İKİ BÜYÜK SEKTÖR

Türkiye'de her şehrin gastronomik değeri var ama özellikle bazıları bu yönde öne çıkıyor.

Örneğin Gaziantep, Adana, Urla, Tire gibi... Her şehri ayrı bir lezzetle anılan Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük gastronomi fuar ve konferansına ev sahipliği yapması aslında çok da şaşırtıcı değil. Ancak Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) Başkanı Gürkan Boztepe'nin bu konuda ne kadar çok çalıştığını biliyorum.



Gürkan Boztepe



Şu anda fuar için yoğun bir tanıtım dönemindeler.

Çünkü bu büyük etkinliğe sadece 1 ay kadar bir süre kaldı. 2-4 Haziran tarihinde yapılacak Gastro Show Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla ACE of MICE (Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü) Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği (I-MICE) Başkanı Hüseyin Kurt da çalışmalarını yakından takip ettiğim bir isim. Yani turizmin iki büyük sektörünün temsilcileri Haziran ayı başında İstanbul'da buluşacak.



Hüseyin Kurt



PANDEMİ ŞARTLARINDA

'7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke' sloganıyla ilk kez geniş bir ziyaretçi profilini ağırlayacak Gastro Show'da 160 katılımcı ve 50 konuşmacı yer alacak. 15 bin ziyaretçinin üzerinde bir potansiyele sahip olan etkinlikte, Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden gastronomi sektörüne damga vurmuş üst düzey şefler, gastronomi uzmanları katılarak katkı sunacak. Pandemi dolayısıyla turizmin çok büyük bir yara aldığı bu dönemde turizmcilere ilaç gibi gelecek olan bu fuarın organizasyonu da pandemi koşullarına göre titizlikle hazırlandı.



DENEYİM VE BİLGİLENME

İstanbul Kongre Merkezi'nin açık alanında yapılacak olan Gastro Show etkinliğinda, 2 büyük Dome çadır konsepti toplantı odası bulunacak.

Dome çadırlarının birinde Türk mutfağı, peynir, pide, döner ve pizza gibi Workshop'lar yapılırken Dome konferans alanında ise ünlü konuşmacılar eşliğinde pek çok oturum gerçekleştirilecek. Bu oturumların konuları arasında Türk mutfağının önemi, Türkiye ve dünyadan önemli şeflerin hikayeleri ile 7 gastronomik şehir, coğrafi işaretli ürünler, 7 ülke mutfağı, sokak lezzetleri, Modern Türk Mutfağı, sağlıklı beslenme, Vegan-Vejeteryan beslenme, iklim değişikliğinin yemeklere etkisi ve dünya gastronomi trendleri yer alacak. Ünlü şeflerin muhteşem sunumlarını deneyimleme fırsatı da bonusu...

Turizm sektörü kadar ben de hevesle bekliyorum bu muhteşem şovu...