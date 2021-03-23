Kalite kelimesi herkesin dilinde...

Kaliteli yaşam, kaliteli beslenme, kaliteli vakit geçirme... Peki nedir bu kalite? Bu sorunun cevabını almak için Türkiye Kalite Derneği Üyesi, Değerlendirici, Toplam Kalite Yönetimi Uzmanı ve Eğitmeni Adnan H.

İlgazi'nin kapısını çaldım. Kalite aslında ticari ve kurumsal şirketlerde ulaşılması hedeflenen teknik bir kavram. İnsanlık tarihi boyunca da üzerinde ciddi olarak düşünülmüş, hakkında pek çok farklı fikirler geliştirilmiş. Kavramsal olarak çok geniş içerikli olmasından dolayı kalite, tanımı yapacak kişiye göre değişiyor. En yaygın olarak bilinen tanımı, standartlara veya şartnameye uygunluk. Bir diğer tanım ise kullanıma uygunluk.

EĞİTİM KÜÇÜK DEĞİŞİM BÜYÜK

Daha şimdiden kafanız karıştı değil mi? Adnan H. İlgazi'den küçük bir toplam kalite yönetimi eğitimi aldım.

Benim bir şirketim yok ama bir markam var. Ticari bir marka değil fakat sonuçta imzamı attığım işler ve yazılarım benim markam. Hedef kitlem, yani okurlarım beni okumanın sonucunda bir şeyler öğrenmeli ya da benim bir konu hakkındaki fikrimi merak etmeli. Yoksa değerli vakitlerini harcayıp neden beni okusunlar ki! İşte bu yüzden aldım bu eğitimi... Aslında markanız olması da gerekmiyor. Toplumun en küçük kurumu ailenin bile toplam kalite yönetimine ihtiyacı var. Nasıl mı? Kaliteli beslenme, eşinle ve çocuklarınla kaliteli vakit geçirme vs. gibi son zamanlarda popüler olan bu kelimeler de toplam kalite yönetiminin toplumun en küçük kurumu olan aileye yansımış biçimi.

"Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine cevap verebilmektir" diyor İlgazi, peki ailede müşteri kim? Her bir aile üyesi aslında bir müşteri. Çocuklar, eşler... Yani birbirinizi dinlediğiniz, isteklerine kulak verdiğiniz ve bu istekleri yerine getirmek için çabaladığınız sürece aile bireyleri mutlu olacak ve toplam mutluluk (kalite) ortaya çıkacaktır...

BU DÖNGÜYE DİKKAT!

PUKÖ Döngüsü diye bir kavramdan bahsetti Adnan İlgazi... PUKÖ yani açılımı: Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem al. Peki ne işe yarıyor? Ekiplerin tekrar eden hatalardan kaçınmalarını ve süreçleri iyileştirmelerini sağlayan basit, dört aşamalı bir yöntem. Bu yöntemde planınızı yaptınız, uygulamaya geçtiniz....

Yaptığınız uygulamanın planınıza uygun ilerleyip ilerlemediğini kontrol ettiğinizde uygulamada bir aksaklıkla karşılaştıysanız bir dahaki planlama aşamasında planınızı bozması olası şeylere karşı önlem almanız gerekiyor. Bu aşamaların hepsi uygulandığı takdirde her şeyin tıkır tıkır işlediğini göreceksiniz. İşlemeyen noktaları da kontrol ettiğiniz ve önlem aldığınız için hemen düzeltme şansınız olacak...

İlgazi, Toplam Kalite Yönetimi kavramının doğru bir şekilde sürdürülmesi için temel ilkeleri şu şekilde aktardı:

Yönetim taahhüdü ve planlama, çalışanların yetkilendirilmesi ve eğitim süreci, sürekli gelişim, ölçme ve değerlendirme, müşteri odaklı olma, sonuç odaklı iş süreci, organizasyon yapısına uyumlu sistematik yaklaşım, sağlıklı ve açık iletişim... Bu kavramalar çok tanıdık değil mi? Aslında kişisel gelişim uzmanlarının önerdiği tekniklere ne kadar çok benziyor. Yani Toplam Kalite Yönetimi'nin kısa tanımlarını bilmenin bile bizi ne kadar geliştireceğini bir düşünün!