Hayatımızda çok büyük öneme sahip ama seçemediğimiz bir şey söyleyin desek ilk üç sırada 'ismimiz' gelir. Çevremde isminden memnun olmayan pek çok insan var. Sevmeseniz de bunu değiştirmek öyle kolay bir şey değil. Mahkemeler, alışkanlıklar, yıllardır biriktirdiğiniz insanlar... Hadi mahkemeye verip değiştirdiniz. Ki bunu yapmak için en az 18 yaşında olmanız gerekiyor.

18 yaşına kadar tanıdığınız tüm insanlara mahkeme emrini mi postalayacaksınız.

Hadi postaladınız onlar bunu ne kadar akıllarında tutacak? Çünkü siz onların anılarında hala o isimle kayıtlısınız.

Bu yüzden bir anne babanın en önemli ve en zor görevi isim koymak.

İsim koyarken dikkat etmeniz gereken pek çok kriter var. Örneğin sadece fonetiğine bakarak isim seçmek doğru olmaz. Anlamına da bakmanız gerekebilir.

Ya da sadece anlamı güzel diye söylemesi zor ya da kaba bir isim seçmek çocuğunuzun hayal kırıklığı yaşamasına sebep olabilir. Örneğin Ecrin ismi fonetik olarak güzel olsa da 'ücret' anlamına geldiğini bildiğiniz halde koyuyorsanız o çocuk size kızmasın da ne yapsın di mi?

Birtanem, aşkım, biricik gibi isimler koyanlar var. Herkesin sizi özel birinin hitap edeceği şekilde çağırmasını ister misiniz? Düşünseniz ya öğretmeniniz ya da patronunuz size 'aşkım' diyor...



ÖZLEM DOLUYUM!

Şapkalı noktalı harfler içermemesine dikkat etmek gerekir çünkü artık dünya global bir köy, internet diline uygun olması çocuğunuzun ileride sıkıntı yaşamasına sebep olacaktır. e-mail adresi alırken, yabancı arkadaşları ile yazışırken kendini rahat ifade edebileceği isimler seçmenizde fayda var.

Popülerliğe aldanmayın... Örneğin benim en yakın üç arkadaşımın ismi de Özlem... Okul yıllarımda her sınıfımda mutlaka iki tane Burcu olurdu.. Çünkü 80'li yılların en popüler isimleri Burcu, Özlem, Ebru ve Duygu idi... Bir dönem Duru, Ada... Bir dönem Aleyna, Ecrin...

İsimlerin popülerliğini genellikle diziler ve filmler etkiliyor. Sevilen bir dizi karakteri o dönem doğan bütün çocuklara ilham olabiliyor. Bunun en iyi örneği Mavi ve Çınar isimleri...

İsim koyarken çocuğunuzun hep bebek kalmayacağını düşünerek, büyüdüğünde de yakışacak bir isim seçmelisiniz. Mesela Çilek ismi bir çocuk için güzel olabilir ama Çilek teyze, Çilek hanım gibi ekler getirdiğinizde biraz tuhaf kaçabilir.



BIR KÖYE ÜÇ ISIM

Bir de çocuğuna annesinin babasının ismini koyanlar hatta abartıp kendi ismini koyanlar var. Özellikle bazı kültürlerde anne babasının adı dışında bir isim koymak büyüklere saygısızlık olarak nitelendiriliyor.

Bu yüzden bütün köyde Ayşe, Fatma ve Elif'ten başka kadın, Ahmet, Mehmet, Hüseyin'den başka erkek ismi olmayabiliyor. Oysa ki her bebek farklı bir bireydir. Başkasının ismini vermek çocuğa o kişi gibi davranma sorumluluğu yükler ya da o kişinin toplumda oluşturduğu izlenimin gölgesinde kalır.

Bu yüzden tam tersi yakın çevrenizde olmayan isimlerden seçmek çocuğa biraz daha özgürlük ve özgünlük verecektir.

Yine kendi siyasi görüşünüzü, etnik kimliğinizi öne çıkaracak isimler çocuğunuz için sıkıntı oluşturacak unsurlar arasındadır. Çocuğunuz da sizinle aynı siyasi görüşte olmak zorunda değil.



SIZIN MARKANIZ

Her iki cinsiyetin ortak kullandığı isimler ise sadece ismine bakarak hitap etmek zorunda kaydığınız birine hitap ederken zorlanmanıza neden olur. Örneğin 'Deniz Aslan' diye bir kişiye telefon ettiğinizde 'Deniz hanımla görüşmek istiyorum' dersiniz ve bir anda karşınızda erkek sesi 'buyurun benim' der. O isme sahip olan kişi bunu belki milyonlarca kez yaşamıştır ama siz mahcup olursunuz.

İki isim, telaffuzu zor isim, marjinal isim... Bu tür seçimler yaparken lütfen ileride çocuğunuzun bu ismi taşıyıp taşıyamayacağını düşünün. İsim, ömür boyu taşınan bir markadır. Bir aidiyet duygusudur. Bu yüzden kendi hayal ettiğiniz ismi değil onun en kolay taşıyabileceğini düşündüğünüz ismi koymaya çalışmak en doğrusu olacaktır.

Yani soyadınız 'Döner'se çocuğunuza 'Yaprak' ismi koymayın bir zahmet! Bu kötülüğü çocuğunuza yapmayın.