Yeni yöntem direksiyon altına düğme!

İstanbul'un taksi sorunu artık tüm Türkiye'nin gündeminde... İstanbul'da yaşayan bir arkadaşım gece yarısı ateşlenen çocuğunu hastaneye götürmek için durağı aramış ve "O bölgeye gelemiyoruz" cevabı alınca taksiciye yalvarmaya başlamış. "Çocuk hasta, ateşli" demesine rağmen gelmemiş taksici. Bu olay üzerine varını yoğunu ortaya koyarak bir araba aldılar... Daha fazla kazanmak için Türk müşteri almıyorlar, yağmurda çamurda insanları sokakta bırakıyorlar, müşteri seçiyorlar... Bunların hepsini geçtim, bir çocuğun ateşli olduğunu duyup da hiçbir şey yapmamak nasıl bir vicdandır anlayamıyorum. Ne olmuş bu insanlara böyle duygularını mı yitirmişler... Nasıl bu kadar kalpsizleşebilmişler...

GENEL KONTROL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz gün Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirmiş.

Gerekli evrak ve belgelerin kontrolünün yanı sıra sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller de yapılmış. Denetimlerde 4 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 2 taksiciye de taksimetreden dolayı toplamda 3291 TL ceza kesilmiş. Buraya kadar her şey normal!

'TUR ATTIR" DEMİŞ!

Fakat durdurdukları bir taksinin taksimetresinde 250 TL rakamını görüp şüphelenen memurlar bunun nedenini sorduklarında, taksici turist yolcusunun İstanbul turu atmak istediğini iddia ediyor.

Çevirmenler aracılığıyla konuştukları yolcu ise taksiye 10 dakika önce bindiğini belirtiyor.

Aracı incelemeye alan ekipler direksiyonun altında bir düğme keşfediyorlar.

Polisler bu düğmenin taksimetreye müdahale etmeye yaradığını düşündükleri için aracı kapatıp incelemek üzere alıkoyuyorlar. Haberde düğmenin henüz kesin olarak bu işe yarayıp yaramadığı belirtilmiyor.

Ancak düğmenin bu iş için yapılmış olması sizi şaşırtır mı? İstisnaları tenzih ederek söylüyorum ama gözü hırstan dönmüş, bir çocuğa bile acımamış gaddarların yeni numarası direksiyon altındaki düğme beni şaşırtmaz! Eskiden fazla para almak için kullandıkları dolaştırma, uzun yoldan götürme yöntemi bile artık masumane kaldı. Demek ki artık turistleri dolaştırmaya bile gerek duymuyorlar. Bir sonraki adım beni korkutuyor açıkçası!