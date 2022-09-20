Sizin göbeğiniz nereye bağlı?

Batıl inançlarla aranız nasıl bilmem ama benim batıl olduğunu bile bile inandığım, inanmayı seçtiğim bazı inançlarım var. Türkiye'de çok yaygın olan göbek bağı inancı benim en sevdiklerim arasında. Aslında bir tür istek, dilek, dua, bir anne babanın evladı için kurduğu hayal de denebilir. Ben kızlarımdan birinin göbek bağını Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin önüne, diğerini de İngiltere'deki Greenwich Üniversitesi'nin bahçesine gömdüm, daha doğrusu gömdürttüm.

GÖBEK BAĞI FIŞKIRIYOR

Geçtiğimiz hafta İstanbul seyahatimizde kızımı Boğaziçi Üniversitesi'ne götürüp, "Bak senin göbeğin burada gömülü" diyerek onun o ortamı solumasını belki de böylelikle heveslenmesini istedim. Bu Boğaziçi turunu orada memur olan arkadaşım sayesinde yaptık. Tabii ki göbek gömme ritüelini de o gerçekleştirmişti. Göbeği gömerken yaşadıklarını ben de o gün ilk kez dinledim.

Meğer Boğaziçi mühendisliğin önü tam bir göbek tarlasıymış. O kadar çok göbek gömen kişi varmış ki kazmayı her vurduğunda topraktan klipsiyle beraber gömülen göbek bağları fışkırıyormuş.

Artık orada çalışanlar için bu, rutin bir ritüel haline gelmiş. Eşinin dostunun göbek bağını alan mühendisliğin yolunu tutuyor, hep birlikte küçük bir tören eşliğinde gömüyorlarmış.

HAYAL TACİRİ KURNAZ GİRİŞİMCİ

Boğaziçi'nde olağan kabul edilen bu geleneksel ritüeli İngiltere'de gerçekleştirmeye çalışan arakadaşım ise tıpkı bir ajan gibi çalıştığını anlattı. Çimle kaplı bahçenin ortasında toprağa bir şey gömmek kolay iş değil. "Ne yapıyorsun?" deseler anlatman mümkün değil. Bu sebeple gözaltına bile alınman olası. Ben böyle düşünüyordum ama 2017 yılında bir girişimcinin kurduğu site sayesinde yabancılar da bu ritüele pek yabancı değilmiş.

Şu anda faaliyette olmayan bu sitedeki adrese bebeğinizin göbeğini yolluyorsunuz.

Onlar da istediğiniz bir üniversite ya da önemli şirketlerden birinin önüne gömüyormuş.

Sonra da size gömdüğü yerin fotoğrafını yolluyormuş. Yurt dışında en popüler göbek gömme yerlerinin başında tabii ki Harvard, Oxford, Cambridge gibi ünlü üniversiteler var. Silikon vadisi de epey tercih edilen lokasyonlar arasında.

Tam bir hayal tacirliği yapan bu çok akıllı girişimci ne oldu da siteyi kapattı bilinmez.

Ya göbek gömerken gözaltına alındı ya da kandırıldığını anlayanlar tarafından bir güzel hırpalandı. Bu arada annem hatırlamıyor ama benim göbeğim İzmir'e ve sanırım Yeni Asır'a gömüldü. Çünkü hem İzmir'e hem gazeteye göbekten bağlı olduğuma yemin edebilirim!