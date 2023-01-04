Seri katillerin kurban tercihi!

Çok fazla suç temalı program izleyen biri olarak Amerika'daki ünlü seri katil vakalarının neredeyse hepsinin hikayesini izledim. Özellikle de hayat kadınları, seri katillerin en sevdiği kurbanlar. Çünkü genellikle arayanı, soranı, kimsesi olmayan, bizim buraların deyimiyle zaten ölmeyi hak eden kadınlar!

EN YAKININA SALDIRIYOR

Türkiye'de, Amerika'daki gibi seri katiller yok. Onlara seri katil denmiyor. Çünkü cinayet işleme amaçları farklı. Türkiye'deki katiller en yakınındakileri öldürüyorlar, fırsatını bulan bu suçu pek çok kez de tekrarlıyor...

Yani eşlerini, kız kardeşlerini, annelerini... Çünkü buradaki katiller, öldürdükleri kadınlar üzerinde hak sahibi olduklarına inanıyor. İstedikleri gibi davranmadığında ya da onları terk ettiğinde öldürme hakkını görüyor kendilerinde.

Ama en acısı da toplum da böyle bakıyor olaya. Daha da acısı diğer kadınlar bile kocasının istemediği şeyleri yapan kadınların öldürülmesini normal kabul ediyor.

YAKALANMADAN ÖNCE

Bir fark da şu, Amerika'daki seri katiller kolay kolay yakalanamıyor, yakalandıktan sonra ise ya idam ediliyor ya da ömür boyu hapse mahkum ediliyor. Yani yakalandıktan sonra bir daha aynı suçu işleme ihtimalleri yok. Burada ise hemen yakalanıyorlar ama 'kravatlı iyi hal', 'namus' bahanesi derken bir sürü indirimle en fazla 10 yıl yatıp tekrar çıktıkları için tekrar öldürüyor ve tekrar yakalanıyor.

Son seri katil Manisa'dan çıktı. 2 karısını öldüren adam üçüncü kez cinayet işledi. Öldürdüğü ikinci karısından olan kızı, cinayeti ihbar etti. Şimdi bu adam tekrar sokaklara dönebilir mi? Dönebilir? Dönerse kızını da öldürür mü? Öldürür!

HAYRANLIK DUYAN DA VAR!

İki katil türünün ortak yönü ise çok ünlü olmaları... Seda Sayan'ın 5 kez evlenip 2 karısını öldürdüğünü söylemesine rağmen programa çıkarttığı bir adam vardı. Sayan, "Peki, erkek karısını neden öldürür?" diye sormakla kalmayıp bir de "Bu kadar güler yüzlü bir katil gördünüz mü" diyerek tepkileri üstüne çekmişti. Ted Bundy ve Jeffrey Dahmer gibi seri katillerin hayatını anlatan pek çok dizi, film ve belgesel var.

Üstelik yamyam katil Dahmer'in hayran kitlesi bile var!

Şov dünyasına meze olmak için çok uygun olan bu katillere hayran olanlar ise başka bir psikolojik durumun öznesi!