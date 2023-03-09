Kadınlar Günü ‘kutlu’ olsun!

Dün Kadınlar Günü'ydü. Hikayesini artık herkes biliyordur.

Pek de kutlanacak bir gün değil.

Olsa olsa anma günü olabilir. Tam da 8 Mart'ta Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2023 yılı Şubat Ayı Raporu'nu yayımlandı. Raporda geçtiğimiz ay işlenen kadın cinayetlerinin detaylı verileri yer aldı. Rapora bir bakalım...

REDDEDERSEN ÖLÜRSÜN!

Şubat ayında 11 kadın cinayeti işlenmiş, 12 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş.

Öldürülen 11 kadından 4'ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile 2'si ekonomik bahane ile öldürüldü. 5'inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

DÜŞMAN ÇOK YAKININDA

Şubat ayında öldürülen 11 kadının 4'ü evli olduğu erkek, 3'ü eskiden evli olduğu erkek, 1'i birlikte olduğu erkek, 1'i babası, 1'i kardeşi ve 1'i tanıdığı kişi tarafından öldürüldü. Bu ay kadınların yüzde 36'sı evli olduğu erkek tarafından katledildi.

Kadınların 9'u evinde, 1'i sokakta ve 1'i arabada öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 82'si evlerinde öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 6'sı kesici aletlerle ve 5'i ateşli silahlarla öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 55'i kesici aletle öldürüldü.

Bunlar sadece Şubat ayının rakamları... Başka sözüm yok!