Gitmeyivermek çözüm olur mu?

Çeşme Sakız adası arası neredeyse Üçkuyular-Bostanlı kadar. Olsun olsun 15 dk daha uzaktır. Üçkuyular'dan feribotla araç dahil (otomobil) geçmenin fiyatı 65, gidiş dönüş 130 Lira. Çeşme'den tek kişi gidiş dönüş bileti ise 40 Euro, yani 800 TL. Mart'a kadar gidiş geliş 25 Euro idi yani 500 TL idi.

Bu kadar artmasının sebebi daha önce Ulusoy Limanı'nın yolculardan aldığı 2 Euro'luk ayakbastı parasını 15 Euro'ya çıkarması. Vize, ayakbastı, yurt dışı çıkış harcı, bilet derken Sakız'a gidip gelmenin maliyeti 160 Euro'yu geçiyor. Orada yiyip içtikleriniz hariç. Bu tek kişinin fiyatı.

Ailece gitmeye kalkarsanız işiniz zor.

NEREDEYSE 8 KAT ARTTI

"E siz de gitmeyiverin" diyenler olacaktır.

Tamam biz gitmeyiverelim de, bilet kesen gişecisinden tut, kaptanına, tayfasına kadar bu işten para kazanan, ailelerini geçindiren insanlar var. Çözüm gitmeyivermek olsa kolay ama turizmciler isyanda. Daha önce ayakbastı parası adı altında istenilen 2 Euro'yu yolcularına yansıtmadığını vurgulayan turizmciler, "Artık ayakbastı parası 15 Euro olacak. Çeşme-Sakız hattında yolcu taşımacılığı yapan bizler nasıl bilet satacağız? Kimse gitmez. Eğer bu kararı düzeltmezlerse başka bir bölgeye gideceğiz" demişler. Ayrıca sorun yalnızca ayakbastı parası ile bitmiyormuş. Gemilerin bağlanma ücretleri de ciddi oranda yükseltilmiş.

Eski yerlerinden Çeşme Liman'ına getirirlerken fiyat artışı olmayacağı sözü verildiğini söyleyen turizmciler, "Şimdi ciddi fiyat artışı ile karşı karşıya kaldık. Eğer bir çözüm bulamazsak Çeşme Limanı'ndan çıkıp başka bölgeye gideceğiz" diyorlar.