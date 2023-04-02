Fenomen değil “çocuk işçi”

Çocuk işçi deyince gözünüzde sanayide, fabrikada, madende, sokakta çalışan eli yüzü yağ içinde bir çocuk resmi canlanıyor olabilir. Ancak durum, günümüzde daha vahim. "Sosyal medyada gördüğünüz türlü çeşit oyuncağa, süslü kıyafetlere ve her imkana sahip milyon takipçili çocuklar da aslında birer çocuk işçi" desek şaşırırsınız.

Peki 2 yaşındaki çocuğun gönderi başına 3 bin 500 sterlin kazandığını söylesek!

Para kazanıyorsan çalışıyorsun demektir. Bu da o miniklerin çocuk işçi sayılması için yeterli. Siz sadece iyi giyimli, oyuncaklar içinde bir çocuk fotoğrafı görüyorsunuz ama arka planda, o fotoğrafı çekebilmek için yaşanan eziyeti görmüyorsunuz. Belki bir şeyden mahrum bırakılıyorlar ve büyük ihtimalle mahrum bırakıldıkları şey, onların birincil ihtiyacı olan sevgi ve çocukluğun gereklerini yaşama özgürlüğü oluyor.

EBEVEYNLERDEN KORUNUYOR

Peki çocuklarına gıda takviyesi işbirliği adına uyuşturucu mantar içerikli çay içirip ne kadar da güzel uyuttuğunu paylaşan ebeveynler olduğunu söylesek...

Hala ikna olmadıysanız Fransa'da 18 yaşından küçük fenomenler 3 yıldır çocuk işçi kabul ediliyor. "Çevrimiçi platformlarda çocuk imajının sömürülmesine" dair yasa tasarısı ilk kez 2019'da masaya yatırılmış, bir yıl sonra da Fransız parlamentosunda oybirliğiyle kabul edilmişti. Bu yasa, çevrimiçi içerik oluşturmak ve yayımlamak için kayda değer zaman harcayan 16 yaşından küçük çocukların kazandığı para ve çalıştığı saatleri koruma altına alıyor. Bu yasayla küçük fenomenlerin elde ettiği tüm kazançlar, ancak 16 yaşına girdikleri zaman erişebilecekleri bir banka hesabında muhafaza ediliyor. Ayrıca, reşit olmayan sosyal medya yıldızlarını çalıştırmak isteyen herhangi bir şirketin yerel makamlardan izin alması gerekiyor. Aynı zamanda yasa, çocuğun talebi üzerine sosyal medya ve diğer internet platformlarını herhangi bir video ya da içeriği kaldırmak zorunda bırakan "unutulma hakkını" da içeriyor.

BENİM MALIM DİYEMEYECEKLER

Geçtiğimiz günlerde ise ebeveynlerin çocuklarını kullanarak para kazanmalarının önüne geçecek bir gelişme daha yaşandı Fransa'da... Çocuklarını sosyal medyada paylaşan Fransız ebeveynler artık karşılarında yasaları bulacak. Bu yasanın amacı ise çocukların internet ortamındaki mahremiyetini korumak ve ebeveynlerin çocuklarının görüntüleri üzerinde mutlak bir hakka sahip olmadıklarını göstermek... Ayrıca tasarı önerisinde, çocuk pornografisi paylaşımı yapan sitelerdeki fotoğrafların yüzde 50'sinin ilk olarak ebeveynler tarafından sosyal medyada paylaşıldığı belirtilerek durumun vahametine dikkat çekilmiş.

"Peki bu yasa neden ailelerin sadece kendi çocuklarını paylaşmalarını yasaklıyor?" diye soracak olursanız, açıklayalım.

Başkasının çocuğunu, hatta bir başka yetişkinin fotoğrafını izinsiz paylaşmak, bizim ülkemiz dahil her yerde zaten yasak. Bilginiz olsun. Bizim ülkemizde de çocukların yasalarla korunacağı günler yakındır diye düşünüyorum.