  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Mutlu etmenin dayanılmaz hafifliği
Mutlu etmenin dayanılmaz hafifliği BURCU ILGIN

Mutlu etmenin dayanılmaz hafifliği

burcu.ilgin@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.04.2023, 00:00

Kadınlar için saçın ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Aslında erkekler için de önemlidir ama toplum, erkeklerin saçsız olmasına alışkındır ve bu durum pek de yadırganmaz.
Ancak saçları dökülmüş bir kadın sokağa çıktığında acıyan gözler hemen ona doğru çevrilir. Kanser tedavisi olduğu anlaşılır. Hastalıktan sadece bu yüzden korkanları bile tanıyorum. Çünkü onun gözünde saçsız sokağa çıkmak bir uzvunu kaybetmek kadar kötüdür, içine kapanır, moral olarak çöker. Çünkü toplumda dışlanmak, acıyan bakşların odağı olmak öyle karşıdan göründüğü kadar kolay değildir.

KONU SAÇ DEĞİL, 'NORMAL'
Burada aslında konu saçtan çok genel olandan farklı olmak ve normal kavramının dışına çıkmak. Mesela pandemiden önce maske takanlara da aynı acıyan gözlerle bakılıyordu. Değişen 'normal' kriterlerimizin ardından tam tersi maske takmayanlara acıyan gözlerle bakıyoruz artık.
Aydın'da kanseri yenen bir öğretmen kendi yaşadığı üzüntülü dönemi atlattıktan sonra diğer hastalar için de bir proje başlatmış. Projeye 31 çocuk katılmış.
Ancak haberin içinde konuşan bir çocuk dikkatimi çekti! Minik kız, "Annem 'kestirme', babam "kökü sende" dedi.
Annemi dinlemedim. Saçlarımı bağışladığım için çok mutluyum" demiş.
Oysa ki bu projenin asıl kazananı, peruklara sahip olan hastalar değil, çocuklar.
Paylaşmanın tadını alabilmiş, empati kurabilmeyi öğrenebilmiş bir çocuğun mutluluğunu başka ne sağlayabilir ki. O saçlar yeniden uzayacak ama birini mutlu etmenin tatmini, işe yaramanın hazzı ömür boyu o çocuğa eşlik edecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA