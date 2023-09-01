Sabah akşam bir tablet Defne

Bugüne kadar her yaptığıyla magazin basınının gündeminden düşmeyen Defne Samyeli level atladı.

Kendisi artık bilimsel dergilerde boy gösterecek.

Güzelliğini nasıl koruduğu, nasıl beslendiği sorularını ayak üstü cevaplıyordu ancak bu kez iş Çinli araştırmacılara konferans vermeye kadar gitti. Çin'in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi'nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örneklerle çalışarak bir araştırma yapıyorlar, Türkiye'den de Defne Samyeli'yi inceliyorlar.

SÜREÇ VE SONUÇ ÖNEMLİ

Bunun üzerine Defne hanım genetik ve cilt gençliği üzerine konferans vermek için Pekin'e davet ediliyor. Defne Samyeli Çinlilerin bu ilgisine şaşırdığını söylerken bir yandan da alçak gönüllü olamamış ve "Orta Doğu'nun ilgisine alışığız ama Uzak Doğu yeni" diyerek ününün dünyaya yayıldığını ve bundan mutluluk duyduğunu belirtmiş. Haklı!

Bence de Defne Samyeli Türkiye'den seçilmiş en doğru örnek. Gerçekten araştırılması gereken bir güzelliği var.

Konferansta Defne hanımın ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Genetik bilimcilerin onun sözlerinden öğreneceği ne olabilir. Mesela "Sabahları bir zeytin yedim, gece yatmadan önce yüzüme gülsuyu sürdüm" mü diyecek? Merak ettiğim bir başka konu ise bu araştırma süreci ve sonucu...

Muhtemelen genetik bir takım testlerden filan geçirilerek hangi genin buna sebep olduğunu bulmaya çalışacaklar. Geni bulurlarsa Defne Samyeli güzellik kapsülü minvalinde bir ürün çıkarabilirler. Bize de sabah akşam aç karnına birer tablet Defne hapı almak düşer.

Gerçi artık bizden geçti ama yine de bir deneriz belki!