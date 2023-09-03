"Adım Bard, amacım size yaratıcı bir şekilde yardımcı olmak. Şu an bazı sınırlamalarım olduğu için her zaman doğru yanıt veremeyebilirim. Ancak geri bildirimlerinizi paylaşarak daha iyi hale gelmeme yardımcı olabilirsiniz"... Google'ın yeni yapay zekası Bard, kendini bu sözlerle tanıtıyor. "Nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz?" diye soruyor ve şöyle cevaplıyor sevgili yapay zekamız... "Şöyle demeyi deneyebilirsiniz... Ders çalışırken daha iyi odaklanmak için ne dinleyebilirim?" ya da "Parkta yapabileceğim bir egzersiz planı oluştur"...

ŞEKERLİ Mİ ŞEKERSİZ Mİ?

Ben ne diyeceğini merak edip "Türk kahvesi şekerli mi şekersiz mi içilir?" seçeneğine tıkladım. Cevap olarak iki tür kahvenin tat ve dokularını, sağlık için hangisinin faydalı olduğunu insanların genellikle hangisi tercih ettiği gibi bilgileri sıralayıp, "Türk kahvesi, şekerli veya şekersiz olarak içilebilir. Bu, kişisel tercihe bağlı bir durumdur" diyerek noktayı koymuş. Yani genel, sıkıcı ve tatminden çok uzak. Ama başta yazdığım tanıtım yazısında da belirtildiği gibi siz ne kadar geri bildirimle yapay zekayı beslerseniz o kadar ayrıntılı bir cevaba sahip olacaksınız. Ancak, "İnceleme uzmanları, Bard ile konuşmalarınızı kalitenin geliştirilmesine yönelik kullanabilir. Hassas bilgi girmeyin" diye sizi uyarmasına rağmen geri bildirim yapmaya değer mi bir düşünün derim. Bizim için önemsiz görünen kahveyi şekerli mi içeyim şekersiz mi gibi bir soru ve bunun cevabı bu uygulamaları geliştirenler için çok önemli. Onları sonra bize karşı nasıl kullanacaklarını tahmin etmemiz çok zor. Siz en iyisi me keyfinizin kahyasına sorun!