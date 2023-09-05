Bu kızlara alkış yetmez

Spor deyince aklımıza hep futbol gelir...

7'den 77'ye erkek ya da kadın fark etmez herkesin ucundan kıyısından tuttuğu bir futbol takımı vardır. Biriyle ilk tanışırken 'nerelisin'den hemen sonra sorulan soru, "Hangi takımı tutuyorsun?"dur. Ama ne güzel ki bugün gündemimiz futbol değil, voleybol ve Türk kadınının başarısı... Tüm ülkeyi tek yürek yapan kızların başarısının kutlamaları bence futbola kıyasla çok ama çok sönük. Çünkü, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonluğu ve Süper Kupa başarısının kutlamalarını çok net hatırlıyorum. Bütün Türkiye gece yarısı sokaklara dökülmüştü. Kutlamalar sabaha kadar sürmüştü.

Ama smacıyla Avrupa'yı titreten Türk kızlarının İstiklal Marşı'nı söylerken yaşadığı gurur hiç de sönük değildi. Öyle güzeldi ki sevinçleri hala yazarken bile gururdan göğsüm şişiyor gözlerim doluyor.

Ayrıca bu başarı sadece sportif bir başarı da değil! Desteği geçtim kösteklere rağmen bir başarı.

'Yapamaz'cılara rağmen bir başarı... Yeteri kadar değer verilmemeye rağmen bir başarı. Polemiklerle sadece belli isimlere odaklanılması da diğer sultanlara haksızlık bence. Bu yüzden ben burada Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan, öncesinde Amerika'da düzenlenen Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğunu kazanan A Millî Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularını tek tek tanıtmak istiyorum...

HEPİNİZLE GURUR DUYUYORUZ

Şampiyonluğun ardından 'En İyi Orta Oyuncu' seçilen Zehra Güneş, voleybola 13 yaşında VakıfBank'ta başladı.

Güneş, En İyi Orta Oyuncu, Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu, Gururla Yerli Özel Ödülü, gibi pek çok ödülün sahibi. Türkiye A Millî Takımı'nda 18 numaralı formayı giyiyor.

'En Değerli Oyuncu seçilen Küba asıllı Melisa Vargas, voleybol ile 8 yaşında tanıştı. 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan Vargas, Milli takımda 4 numarada çapraz pasör pozisyonunda.

'En İyi Libero' seçilen Gizem Örge, voleybol kariyerine 2008 yılında Ankara Eczacı Voleybol Klubü ile başladı. Türkiye A Milli takımında 1 no'lu forma giyen Örge, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe de libero pozisyonunda yer aldı.

Simge Aköz, voleybola 7 yaşında başladı. 2017'den beri Eczacıbaşı kadrosunda forma giyiyor. Pek çok kez En İyi Libero ödülünü alan Aköz, kariyerini gümüş ve bronz madalyalarla süsledi.

Türkiye A Millî Takımı'nda 2 numaralı formayı giyiyor.

İzmirli Cansu Özbay, Arkas Spor Kulübü altyapısından yetişip, 2014 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Şu an Vakıfbank'ta forma giyen Özbay, 4 kez "En İyi Pasör" ve 2021 Şampiyonlar Kupası "En değerli oyuncu" ödüllerini aldı. Türkiye A Millî Takımı'nda 3 numaralı formayı giyiyor.

Eda Erdem Dündar, voleybola 2000'de Beşiktaş altyapısında başladı, 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Türkiye Millî Takımı ve Fenerbahçe Opet takım kaptanlığını yapan ve orta oyuncu pozisyonunda oynayan başarılı voleybolcu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu başkanı seçildi. 2005'ten beri Türkiye A Millî Takımı'nda 14 numaralı formayı giyiyor.

İzmirli Ayça Aykaç, 13 yaşındayken Vakıfbank'a transfer oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Yeşilyurt takımlarında da oynayan Aykaç, Vakıfbank forması giymeye devam ediyor. Farklı şampiyonalarda bronz ve altın madalyalar kazanan Aykaç, Türkiye A Millî Takımı'nda 10 numaralı formayı giyiyor.

Hande Baladın voleybola orta oyuncu olarak başladı ve Eczacıbaşı'nın altyapısında yetişti. Daha önce "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör" seçilen Baladın, Türkiye A Millî Takımı'nda 7 numaralı formayı giyiyor.

Meliha İsmailoğlu basketbolcu babasını örnek alarak spora başladı. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda smaçör olarak oynuyor. A Millî Takımı 9 numaralı formayı giyiyor.

İlkin Aydın smaçör pozisyonunda görev alıyor. Galatasaray'da oynayan voleybolcu, A Millî Takım'da 22 numaralı formayı giyiyor.

Elif Şahin pasör pozisyonunda görev alıyor. Voleybolcu Saliha Şahin ile kardeş olan Elif Şahin, Eczacıbaşı takımında oynuyor. Türkiye Şampiyonlar Kupası gururunu yaşayan Şahin, A Millî Takımda 12 numaralı formayı giyiyor.

Balıkesir doğumlu Ebrar Karakurt, pasör çaprazı olarak görev alıyor. 'Daha önce En İyi Smaçör' ödülü alan Karakurt, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında oynuyor. Türkiye A Millî Takımı'nda 99 numaralı formayı giyiyor.

Yeşilyurt Spor Klubü'nden sonra Galatasaray'da 7 yıl oynayan Aslı Kalaç, Milli takımda 19 numarada ve orta pozisyonda yer alıyor.

Saliha Şahin smaçör pozisyonunda görev alıyor. Kariyerinde Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu, Dünya dördüncülüğü ve Dünya Şampiyonluğu gibi başarılar elde etti. Türkiye A Millî Takımı'nda 6 numaralı formayı giyiyor.

Derya Cebecioğlu kariyerine VakıfBank SK'de devam ediyor. Smaçör pozisyonunda oynayan Cebecioğlu, Türkiye A Millî Takımı'nda 17 numaralı formayı giyiyor.