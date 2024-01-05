Normal algımızda bir anormallik var

Batman'da pamuk şeker satan seyyar satıcı, yediği çekirdeklerin kabuklarını en yakın çöp kutusu buluncaya kadar cebinde taşıyıp çevre temizliğine dikkat ediyormuş ve bu sıradan olması gereken olay haber olmuş. "Çok ilginç değil mi? Bir insanın yediği çiğdemin (çekirdek) kabuklarını cebine koyup çöpe kadar taşıması..." Normalde değil. Ama ülkemizde maalesef çöpleri yere atmak çok normal. Hele ki kariyer sahibi ve eğitimli biri değilsen çok çok normal. Anormal olan bu tip bir insanın yere çöp atmaması. Aslında bu haber bana şunu anlatıyor. Çok önyargılı olduğumuzu ve bir meslek ya da kariyer sahibi olmayanları mağara insanı gibi gördüğümüzü...

OKUL MEVKİİ YETMEZ

Elbette eğitim çok önemlidir. Ancak meslek sahibi olmuş olmak ya da sınavları birincilikle geçmiş olmak maalesef sizi eğitimli bir insan yapmaz. Eğitim ailede başlar, okulda devam eder, toplumda ve iş hayatında gelişir. Bu yüzden okumuş ve belli bir kariyere sahip olmuş insanlardan beklentimiz elbette ki belli bir görgü ve eğitim seviyesine sahip olmasıdır. Ancak sokağa çöp atmak çok temel bir eğitimdir. Okula gitmeye gerek yoktur. Ancak maalesef bu ilk seviye eğitimi tamamlayamamış olanlar kariyer sahibi insanların arasında da çoktur.

ÇOK İNCE BİR UYARI

Eskişehir'e gittiğimde Porsuk çayı kıyısında çiğdem çitleyen bir eşek heykeli vardı. Bu bölgede o kadar çok çiğdem yenip çöpleri orada bırakılmış ki Eskişehir'in efsane Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen en sonunda bu heykelle geçmiş bu rezaletin. En üst eğitim kurumlarından biri olan yükseköğretimde öğrenci olmaya hak kazanmış yani pek çok sınavı geçmiş gençlerin hala bu temel eğitimi almadığını düşünürsek Büyükerşen'in incelikli uyarısı çok yerinde ve şık olmuş bence. Ayrıca Fuzuli'nin "okumak cahilliği alır eşeklik baki kalır" dizelerini de destekliyor. Bu arada hiçbir eşeğin doğayı kirlettiğini de görmedim. Onlara biraz ayıp mı olmuş sanki!