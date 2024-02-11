Nehirler ve köprüler Burcu ILGIN ülkesi Bosna Hersek

"İnsan seyahat etmek için çalışmalı"...

Son zamanlarda herkesin ağzından duyduğum söz bu. Bu söz benim için uzun yıllardır bir motto.

"Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?" derler ya ben uçak bileti ve keşfedecek yeni yerler araştırırım bütçem dahilinde.

Son olarak hızlı bir Bosna Hersek ve Karadağ turu yaptık. Bu turdan minik izlenim ve ipuçlarını sizinle paylaşmak isterim. Belki o bölgeye gitmeyi düşünenlerin işine yarar...

KİRALIK ARABALAR

■ Öncelikle Balkanlarda araba kiralayıp gezmek çok mantıklı. Araba kiralarken dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Örneğin rent a car şirketlerinde kira fiyatları çok ucuz gibi görünse de kredi kartından çekilen yüksek depozitoları geri almakta zorlanabiliyormuşsunuz.

Bu yüzden biz Karadağ'a yerleşmiş ve orada araç kiralama hizmeti veren bir Türk şirketle instagram üzerinden bağlantı kurduk.

Günlük 35 Euro'ya her şey dahil seyahat ettik. Her şey çok konforluydu. Depozito geri yatacak mı yatmayacak mı derdimiz olmadı, hiç başımız ağrımadı.

SIVASIZ TÜNELLER

■ Karadağ'dan Saraybosna'ya geçerken muhteşem ama bir o kadar da korkunç yollardan geçtik. Hayatımda hiç görmediğim tarzda tüneller gördüm.

Dağı delip bırakmışlar, ışık, S.O.S telefonu, acil çıkış kapısı gibi ayrıntıları geçtim, sıva yapmaya bile gerek duymamışlar. Bu yüzden Karadağ Podgoritsa Havaalanı'na inip Niksiç üzerinden Saraybosna'ya gidecekseniz gece yolculuğu yapmamaya dikkat edin derim. Ayrıca bu yolların mutlaka gündüz gözüyle görülmesi şart. Çünkü ne kadar korkunç olsa da size eşlik edecek manzaraları mutlaka gün ışığında görmelisiniz.

NAKİT PARA ŞART

■ Saraybosna'da pek çok yerde kredi kartı geçmiyor.

Euro'yu da bozukluk olarak değil sadece banknot olarak kabul ediyorlar. KM olarak kısaltılan Bosna Markı istiyorlar.

Bu yüzden yanınızda mutlaka KM bulundurun.

Oradaki döviz büroları da yüksek komisyon alıyor ve bozuk Euro'yu onlar da kabul etmiyor.

■ Açıkçası Bosna'da bir Türk olarak çok samimi karşılanacağımızı düşünüyordum ama hiç öyle olmadı.

Karadağ'da daha çok seviyorlar Türkleri. Bana ilginç geldi doğrusu!

■ Uzun vakitler ayırarak ne yiyip içeceğimizi de planlayarak gitmiştim ama blogger'ların Mostar'da yememizi önerdikleri yemeği nedense hiçbir Mostarlı bilemedi. En sonunda az sayıdaki açık restoran arasında bir esnaf lokantası bulup istediğimiz yemeği anlatabildik.

AÇIK YER BULMAK ZOR

■ Bosnalılar dükkanları en erken saat 10.00'da açıp 15.00 gibi de kapatıyorlar.

Pazar günü ise her yer kapalı hipermarketler de dahil! Paraya ve çalışmaya ihtiyaçları yok sanırım.

■ "Balkanlardan gelen soğuk hava" cümlesini duymaya alışık olduğumuz için Bosna'nın çok soğuk olmasını bekliyordum ama çok yükseklerdeki yer yer kara rağmen küresel ısınmayı iliklerimize kadar hissettik.

Şubat ayında baharı yaşadık resmen. Sadece gece bir miktar soğuk yaptı.

■ Bosna ve kuzey Karadağ benim aklımda nehirler ve köprüler ülkesi olarak kaldı. Çünkü mutlaka yola eşlik eden bir nehirle seyahat ettik hep.

Seyahatin Karadağ izlenimlerini ise bir sonraki yazıda paylaşacağım.