Adını hak eden ülke Karadağ

Bir önceki yazıda Bosna Hersek ile ilgili minik ipuçları vermiştim.

Bugün ise Karadağ hakkında birkaç cümle etmek istiyorum...

- Adıyla bu kadar bütünleşen bir ülke daha önce görmemiştim...

Çıplak ve sert kayalıklardan oluşan dağlar tüm ülkede kendini gösteriyor. Kış olmasının da etkisi vardır belki ama öyle fazla bir bitki örtüsü göremedim. Her yer Montenegro yani Kara-dağ!

- Bitki örtüsü bakımından zengin değil ama bu açığı güney kesiminde muhteşem tarihi yapılar ve eşsiz deniz, kuzeyde ise dağların arasına saklanmış göl ve nehir manzaraları kapatıyor.

MANZARA VE TARİH ZENGİNİ

- Ülkeyi kesinlikle araba kiralayarak gezmenizi tavsiye ederim. Çünkü arabayla manzaralara takılıp kalbinizin götürdüğü yere gidebilirsiniz.

Araba kiralama ile ilgili detayları Bosna yazısında anlatmıştım.

- Kotor ve Budva Karadağ'ın en meşhur iki kenti.

Budva daha çok şehir olanaklarına sahipken Kotor ise özellikle yüksekten izlenecek muhteşem manzaralar ve tarihi bir gezi vadediyor. Yazın giderseniz Budva'da eğlence doruğa çıkıyormuş. Kış olduğu için pek fazla sosyal hayat göremedik. Ayrıca deniz güneş kum tatili istiyorsanız yine Budva'yı seçmenizde fayda var.

- Karadağ'da görmeden gelmeyin diyebileceğim tek yer var o da Perast. Gerçekten şiir gibi. Kotor Körfezi'nin kıyı şeridinden ilerlerken bazı kıyılarda renkli dubalar görebilirsiniz.

İşte bunlar istiridye ve midye yetiştirilen çiftlikler.

Bu çiftliklerin birinde mutlaka yemek yiyin. Deniz ürünleri gerçekten efsane. Ambiyansı ise anlatmam mümkün değil.

Anti romantik birini bile zorla romantik yapar!

- Yazın giderseniz tekne turu yapma seçeneğini de değerlendirebilirsiniz.

Tüm kotor körfezini gezdiriyorlar. Böylece hem körfezi gezebilir hem de yüzebilirsiniz.

BAŞKENTİ DE GEZMELİSİNİZ

- Fiyatlar Avrupa seviyesinde.

Para birimi olarak Euro'yu kullanıyorlar.

- Çeşmeden su içiliyor. Biz yine de marketten aldık ama çeşme suyunun tadına baktık daha iyiydi diyebilirim.

- Havaalanı başkent Podgoritsa'da daha doğrusu Tivat'ta da var ama Türkiye'den genellikle Podgoritsa'ya iniyor uçaklar. Bu yüzden son gün konaklamanızı Podgoritsa'da yaparsanız. Hem erken saatteki uçağınıza yetişebilirsiniz hem de başkenti de gezebilirsiniz.

Özellikle Niagara şelalelerini görmenizi isterim.

Çok şık da bir restoranı var.