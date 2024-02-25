Ya güzellik göreceli olmasaydı!

Kadınların erkek seçimleri konusunun tartışıldığı bir programda kadın olan taraflardan biri diyor ki, "Biz kadınlar erkeklerin önce fiziksel özelliklerini beğeniriz ondan sonra devamına geçeriz. Kadının bakımlı olduğu kadar erkeğin de bakımlı olması gerekiyor." Erkek olan ise "Kadınların pek çoğu bakımlı erkek, yakışıklı erkek sevmiyor.

Çünkü bu kadınlar erkeğin kaçmasından korkuyor. 'Çok yakışıklı adam ama buna talep çok olur' diyerek strese girip uğraşmak istemiyor.

Bunun yerine kendine şişman, spor yapmayan çok da bakımlı olmayan, saç sakal karışmış ama sahiplenen ve güven veren, sadece benimle olan tek eşli birini bulayım istiyor." İşte tam bir erkek bakış açısı!

HER BAKLANIN BİR ALICISI VAR

Bir kadın olarak kesinlikle hemcinsimin fikrinde olduğumu belirtmeliyim.

Kadın ya da erkek fark etmez birini dış görünüşüyle beğenmedikten sonra hormonlarının harekete geçmesi mümkün değil. Ama unuttuğunuz şey şu: Güzellik (yakışıklılık) kavramı görecelidir. Göbekli ve saçı başı karışmış birini siz yakışıklı bulmayabilirsiniz ama onu seçen kadın güzel bulmuştur. Her baklanın bir alıcısı vardır. Güzelliğin izafi olmadığı bir hayat düşünsenize...

Bir dönem Hitler'in yaratmaya çalıştığı Almanya gibi olurdu dünya...

Tek düze, acımasız ve sıkıcı!