Liselilere para harcama dersi!

Çoğu zaman okulda öğrendiğimiz bilgilerin gerçek hayatta bir işe yaramayacağını düşünürüz. Düz bir çizgiden bakarsanız yaramadığını sanırsınız. Çünkü hiçbir bilgi aklınızda ilk öğrendiğiniz gibi kalmaz, unutulur. Kalsa da ezber bilginin bir anlamı yoktur. Ama o bilgiler ufkumuzu açar, bir temel oluşturur, merakımızı körükler. İşte bizi ilerleten de o meraktır. Okulda aldığımız pek çok temel bilginin üzerine merakımızı koyarak yakarız yolumuzdaki ışıkları... Hiç okula gitmemiş biriyle kendinizi yan yana koyduğunuzda anlarsınız aradaki farkı...

Sadece okula gidip orada öğrendikleriyle yetinenle, öğrendiklerinin üstüne koyanı da yan yana geldiğinde ayırırsınız.

FİNANSAL OKUR YAZARLIK

Matematik, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Psikoloji, Felsefe en klasik temel dersler... Bunlara son zamanlarda Bilgisayar ve Teknoloji dersleri de eklendi... Bizim zamanımızda Ev Ekonomisi ve İş Teknik gibi dersler de vardı. Ama bence en büyük eksik finansal okur yazarlık... Okullarda öğretilmesi gereken en temel derslerden biri bence bu. Çocuklara ve ortaöğretim çağındaki gençlere; planlı harcama, tasarruf ve birikim konularında bilinçlendirme, parayı doğru harcama yollarını öğretme ve bütçe oluşturma gibi sağlıklı finansal alışkanlıklar kazandırmak çok çok önemli. Hele ki son zamanlarda koca koca profesörlerin bile dolandırıldığını göz önünü alınca bu dersin neden zorunlu olması gerektiği ortaya çıkıyor.

Uzun zamandır düşündüğüm bu konuyu bir okul hayata geçirmiş. Türkiye'de ilgili bakanlıkların yanı sıra yerel yönetimler, bankalar ve bazı üniversiteler tarafından verilen Finansal Okuryazarlık Eğitimleri artık ortaöğretimde de yer alacak.

DOLANDIRILAMAYACAKLAR

Finansal okuryazarlık dersinin içeriklerini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Karabulut hazırlamış. Finansal okuryazarlık düzeyinin dünya genelinde farklı seviyelerde bulunduğunu, Türkiye'nin ise düşük ile orta seviye arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Gökhan Karabulut şunları söylüyor... "Bu dersi alan öğrenciler öncelikle bireysel finans yönetimi konusunda bilgi sahibi olacak. Öğrenci, bu bilgiyi günlük yaşamda uygulayarak bütçe yapma, tasarruf planı oluşturma, borç yönetimi ve yatırım yapma gibi temel finansal becerileri öğrenecek. Ayrıca, finansal riskleri daha iyi anlama ve bu riskleri yönetme becerisi kazanacak.

Öğrencinin ekonomik olayları ve finansal haberleri yorumlama yeteneği geliştikçe, güncel ekonomik durumlar hakkında bilinçli kararlar alması kolaylaşacak. Tüm bunların yanı sıra finansal dolandırıcılık ve sahtekarlıklara karşı daha bilinçli ve korunaklı hale gelecekler!"