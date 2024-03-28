Kadın muhtarların önlenemez yükselişi

Yerel seçimler yaklaşıyor.

Seçim hazırlıkları son gaz devam ederken benim ilgimi en çok muhtar adayları çekiyor. Aslında muhtarlık şehirlerde pek de önemsenen bir mevki değildi.

Tabii köyler için durum farklı.

Ama ne zaman ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muhtarları Külliye'ye davet etti ve onlara "Büyük Devlet Olma Vizyonu Yerelden Başlar"...diye seslendi. O zaman işler başka bir boyuta taşındı. Kendisi de yerel yönetim geçmişine sahip olan Başkan Erdoğan, bu konunun önemini en iyi bilen kişi olarak muhtarlık makamının hakkını veren belki de tek başkan oldu.

Bu gerçekten çok zekiceydi. O gün bugündür muhtarlık yarışı daha da kızıştı...



İDDİALI SLOGANLAR

Geçtiğimiz Pazar günü evde olduğum için bizim mahalledeki hummalı seçim çalışmasına birebir şahit oldum. Şimdiki muhtarımız kadın, sağlık sorunlarından dolayı muhtarlıktan çekilecek ama kendi yerine geçmesi için yine bir kadını destekliyor. İkisi de şıkır şıkır giyinmiş, çalışıyordu. Bu kadın dayanışması beni ayrıca mutlu etti. Aslında sadece bizim mahallede değil son zamanlarda muhtar ve muhtar adaylarının çoğu kadın. Hem de gerçekten çok iddialı sloganlarla hazırlanıyorlar seçime...



POZİTİF AYRIMCILIK!

Bence de muhtarlık kadınlara çok yakışıyor. Detaycılık, hassasiyet, empati duyguları gerektiren bu görev için kadınlar biçilmiş kaftan.

Açıkçası ben kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyorum.

Kadın aday varsa benim için düşünecek pek bir şey kalmıyor.

Ünlü televizyoncu Esra Erol da medya gücü olmayan kadın muhtar adaylarına tam destek veriyor. Türkiye'nin her yerinden gelen ve muhtarlığa aday olan onlarca kadın aday Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında sesini duyuruyor, kendilerini tanıtma fırsatı buluyor. Pozitif ayrımcılık yaptığını itiraf eden ve bununla gurur duyduğunu söyleyen Esra Erol bakın ne diyor: "Kadın iyileştikçe toplum değişiyor.

Toplum iyileşiyor. O yüzden güçlü kadınlar toplumun değişmesinde öncülük ediyorlar.

Her geçen gün bu kadınları tanımaktan mutluluk duyuyorum.

Yolunuz açık olsun. Pozitif ayrımcılık yapıyorum, bununla da gurur duyuyorum."

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