Canlı canlı tarih dersi

Tarihi öğrenmenin birkaç farklı yolu var. Uzak tarih için genellikle varsa yazılı kaynakları yoksa farklı yöntemleri kullanıyoruz. Yakın tarih için ise yine yazılı kaynaklar birinci sırada ama daha keyifli bir yol daha var, o da sözlü tarih... Üniversitede pek çok kez sözlü tarih çalışması yaptım. O çalışmalarım da bir tarih dergisinde yayınlandı. Henüz öğrenciyken yazılarımı basılı bir yayın organında görmek benim için büyük gururdu. Bunları niçin anlattım. Bu hafta, yani 18-24 Mart tarihleri arası 'Büyüklere Saygı Haftası. Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl aynı tarihte kutlanıyor.

BİR TAŞLA PEK ÇOK KUŞ

Akademik sözlü tarih meselesi başka ama evinizde bir yaşlı varsa onunla konuşmaktan başlayabilirsiniz. Bu hem sizi yakın geçmiş hakkında bilgilendirir hem size büyükanne/ büyükbabanızla keyifli zaman geçirme fırsatı sunar hem de onlara kendini değerli hissettirir. Ona, kendi dönemindeki iletişim araçlarını, aile toplantılarında neler konuşulduğunu, anne babalarına nasıl davrandıklarını, yetişkinlerin çocuklara nasıl davrandığını, komşu ilişkilerini, yeme içme alışkanlıklarını, ekonomik olarak harcama ve para kazanma rutinlerini sorabilirsiniz. Gençlik dönemlerinde yaşanmış büyük toplumsal olayların onların gözünden nasıl göründüğünü, mesela darbeleri, büyük salgınları, ekonomik buhranları ya da afetleri... bayramları sorabilirsiniz. Belki albümleri de karıştırıp sohbeti fotoğraflarla da desteklersiniz...

Ne dersiniz, güzel olmaz mı?