Her şey dahil kazıklanıyoruz!

Bir tur şirketinin erken rezervasyon fırsatı başlıklı reklamına tıkladım.

Bir bakayım çoluk çocuk her şey dahil tatil ne kadarmış... Fiyatları görmek için önce gideceğiniz tarihi seçiyorsunuz, sonra kaç kişi olacağınızı, çocuk sayısı, yaşları filan bir sürü bilgi girdikten sonra lütfedip size fiyat veriyor.

Çünkü her ayın fiyatı farklı. Bir de iki çocuk ücretsiz diyorlar o da yalan çünkü iki çocuk olunca büyük oda seçmeniz gerekiyor ve dolayısıyla fiyat da artıyor.

Neyse tüm bu bilgileri girdim ama bu kez de konaklayacağım gün sayısını beğenmedi sayın tur şirketi, ya da otel...

3 gün yetersizmiş. Bu tarihlerde 4 günün altında bırakın rezervasyon yapmayı, fiyat bile vermeyi kabul etmiyorlar. Yine neyse dedim artırdım gün sayısını. İlla öğreneceğim o fiyatları, başıma geleceği bile bile... Karşıma çıkan rakam tahmin ettiğimin 5 katı!

HANGİ MALİYET?

Şimdi sinirlenmeden sakince bir düşünelim... Ne olabilir bu fiyatları bu kadar artıran? Yeme içme? Temizlik, ekipman? Personel..? Yeme içme, ekipman, temizlik gibi kalemleri geçelim, nedenini birazdan açıklayacağım. Bir tek açıklanabilir kalem var o da personel maliyeti. Asgari ücret yüksek evet, ama bir şekilde pek çok elemanı da asgari ücretin altında çalıştırdıklarına, sigortalarını tam yapmadıklarına eminim. Sorsak soruştursak gerçekler çıkar ortaya...

KUR DEĞİL KURNAZLIK

Bana "Sürekli seyahat ediyorsun, nasıl para yetiştiriyorsun?" diyenlerin, yılda 1 hafta Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde tatil yaptığını biliyorum. Şu an Antalya'da bir otelde tatil yapma fiyatına biz ailece 8 gün Mısır'ı gezdik. Mısır'da üç gün 5 yıldızlı devasa bir otelde kaldık. Eşimle ikimiz Bosna ve Karadağ turu yaptık, iki gün Kıbrıs'a gittik. Abartmıyorum gerçekten tüm bunları toplasam 1 hafta her şey dahil otel tatili yapmıyor. Bu iyi bir şeymiş gibi görünebilir ama biz ülkemizde tatil yapamaz hale geldik.

"Kur farkı" diyenler olacak. Tam tersi kur farkı olsa orada daha yüksek olması gerekir ki. Bizim ülkemizin fiyatlarını Euro ve Dolara çevirdiğinde de çok yüksek rakamlar. Çünkü orada da Euro ve Dolar'la alıyoruz hizmeti. Evet Mısır'da asgari ücret düşük ama yiyecek ve içeceklerin, temizlik ürünlerinin, çarşafların, yatağın yorganın fiyatı aynı. Biri bana bu fiyatların nedenini açıklasın lütfen... Hoş, ben fiyatlar düşük olsa da 5 yıldızlı otele 1 hafta kapamayı tercih etmem, yine o parayla farklı yerlere giderim ama bu benim tercihim olur, imkansızlığım değil!