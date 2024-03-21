Ebeveynliğin YZ imtihanı

Sosyal medyaya bakmadığımız bir gün neredeyse yok. Pardon gün fazla oldu saat demek daha doğru olur. Diğer bağımlılık unsurlarını arar gibi arıyor elimiz, kolumuz akıllı telefonumuzu ve sosyal medyayı. Eğer o gün telefonu evde unuttuysak kendimizi yersiz yurtsuz gibi hissediyor, elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. Biz daha bu sosyal medya ve akıllı telefon işine kafa yorma aşamasındayken dünya başka bir yere doğru hızla evriliyor. Yapay zeka tahminimizden çok daha hızlı ele geçiriyor hayatlarımızı. Günlük yaşamdaki alışkanlıklarımız değişirken, bazı meslekler de bayrağı yapay zekaya devrediyor. Bu doğrultuda dünya genelindeki çalışanların yüzde 14'ünün 2030'a kadar işlerini robot teknolojisi ve yapay zekaya devretmesi, işlerin yüzde 30'unun ise otomatikleştirilmesi bekleniyor.

TÜM DENGELER ALT ÜST

YZ'nin yerini alacağı tahmin edilen işlerin ilk sıralarında da müşteri hizmetleri temsilcileri, resepsiyonistler, muhasebeciler, satış görevlileri gelirken, sıralamayı veri analizi araştırmacıları, depo görevlileri, sigortacı ve perakendeciler takip ediyor. Mesleklerinin bayrağını elinden bırakmayacaklarda ise öğretmenler, avukatlar, insan kaynakları uzmanları ve cerrahlar başı çekiyor. Bu da demek oluyor ki pek çok insan işini robotlara kaptıracak. İnsan düşünmeden edemiyor. Peki robotların işini elinden aldığı insanlar ne yapacak? Bunun dışında beyaz yakalılar da son dönemde zor durumda. Onlar da istihdam anlamında zorluk yaşıyor. Eğitim meslek sahibi olmayla özdeşleştiği için her üniversite mezunu iyi bir iş bulamıyor. Bulanlarsa daha az maaşlara çalışıyor. Buna karşılık kimse inşaat ustası, çoban ya da kaynakçı olmak istemediği için ara elaman açığında artış var. Bu yüzden de uzun eğitimlere özel becerilere ihtiyaç duymayan meslekleri yapanlar (meslek ismi ya da örneği vermeyeceğim çünkü o mesleği yapanlar bu durumlarda hemen hassaslaşıyor bizim ülkede!) çok uzun ve zor bir eğitim sürecini tamamlayarak çalışmaya başlayanlardan çok daha fazla ücret alıyor. Dolayısıyla dengeler de alt üst oluyor. Peki ne yapmak gerekiyor?

MAŞALLAH YERİNE BİLEZİK

Çare çocukları okutmayıp hemen bir ustanın yanına vermek mi? Açıkçası bu fikir bana bazen çok cazip gelmiyor değil. Tabii ki bir anne olarak çocuklarımın en iyi mevki ve makamlarda olmasını arzuluyorum. Ama bir insanı bütün varını yoğunu ortaya dökerek iyi kötü bir üniversite okumasını sağlamak maalesef günümüzde çocuklarımıza yaptığımızı en büyük kötülük. Yakasına üfürükten bir maşallah (eskiden düğünlerde takılırdı incecik düşük ayarlı bir altın) takacağımıza koluna gerçek bir altın bilezik (meslek) takmak bir anne babanın en büyük görevi diye düşünüyorum. Tabii konuşmak kolay da yapabilmek zor çünkü bu altın bileziği takabilmek için çok kıymetli çocuklarımızın ezilmesine katlanabilme şartı var!