‘Yerel Basın Yaşasın’ dediler

Her meslek grubunun içinde mesleğin adını lekeleyen çürük elmalar da vardır, aynı meslekten olduğunuz için gurur duyduklarınız da...

Ben bugün aynı mesleği yapmaktan gurur duyduğum isimlerden söz edeceğim...

Üstelik biri benim sınıf arkadaşım.

Geçtiğimiz günlerde HBB Antakya Yerleşkesi EXPO Hortikültür Alanı İstasyon Hatay'da, Hatay Basın Merkezi açıldı.

Bu, depremde ekipmanlarını, çalışma ofislerini kaybeden gazetecilere yeniden mesleğe dönme şansını verecek çok önemli bir merkez. Burası basın mensuplarına bilgisayar, internet, kırtasiye malzemeleri desteği sağlarken ayrıca konforlu bir çalışma ortamı imkânı sunacak.

Eserin mimarı ise İzmirli gazeteciler...

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, EMD İzmir Şubesi Başkan Yardımcıları Mete Tamer Omur, Seda Gök, Proje fikrini ortaya koyan ve destekleyen Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süphandağlı'ya teşekkürlerimi sunduktan sonra sözü başkan Murat Demircan'a bırakıyorum... Fikrin ortaya çıkışını ve sürecin gelişimini çok güzel özetlemiş...



EN İYİ BİLDİĞİMİZ İŞ!

"6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı eşimin, '7,7'lik deprem olmuş' sözüyle uyandım.

Depremin boyutlarının ortaya çıkmasıyla birlikte tüm Türkiye gibi biz de 'Nasıl yardımcı oluruz' diye bir çabanın içine girdik. İlk olarak, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve İzmir'deki diğer meslek örgütlerimizi de sürecin içine katarak, 'Tek işimiz haber değil' isimli bir yardım kampanyası başlattık. Sonrasında deprem bölgesindeki meslektaşlarımızdan, 'Biz sizden para istemiyoruz. Bizim ofislerimiz yıkıldı, ekipmanlarımız enkaz altında kaldı. Bize ofis ve ekipman desteğinde bulunun' çağrısı geldi. Çok onurlu bu yaklaşım karşısında adeta nutkumuz tutuldu. Ne yapabiliriz diye kafa yorarken, bu süreçte Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süphandağlı ve Ege Telgraf Gazetesi'nin Görsel Yönetmeni Mehmet Güçlü Güler'in, 'Biz gazeteciyiz en iyi bildiğimiz işi yapalım, depremzede meslektaşlarımız için gazete çıkaralım. Onlara bu şekilde destek olalım' önerisiyle 'Yerel Basın Yaşasın' yolculuğumuz başladı."



ONLINE YAZI İŞLERİ

" İzmir merkezli 9 günlük gazetemizin katılımıyla, online bir yazı işleri ekibi kurduk. Reklam için ayrı bir ekip oluşturduk.

Yaklaşık 1 aylık emeğin sonunda 24 sayfa 'Yerel Basın Yaşasın' Gazetesini çıkardık. Bu gazeteye İzmir Valiliğimiz, İzmir Büyükşehir Belediyemiz, İzmir'deki ilçe belediyeleri, oda, borsa, ihracatçı birlikleri, OSB'ler, Serbest Bölgeler, SİAD'lar, GİAD'lar, firmalar kısaca tüm İzmir destek verdi. 2023 yılı Haziran ayında Hataylı 40 meslektaşımıza bilgisayar ve fotoğraf makinesi desteğinde bulunmuştuk.

Hatay Basın Merkezi'yle iyilik hareketimizi tamamlamış olduk."

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