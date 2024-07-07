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İzmir’den Loreena Mckennitt geçti BURCU ILGIN

İzmir’den Loreena Mckennitt geçti

burcu.ilgin@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.07.2024, 00:00

Geçen hafta Loreena Mckennitt vardı İzmir Kültürpark Sahnesi'nde. Pasion Turca'nın organize ettiği Türkiye turnesinde Ankara ve İstanbul'da da sahne aldı ünlü sanatçı. Fuar Açıkhava'da pek çok ünlü sanatçıyı izledim. İlk kez bir konserin zamanında başladığını o gün gördüm. Işıklar yandığında sahneye ilk Loreena Mckennitt çıktı. En büyük şaşkınlığım da bu oldu. Çünkü normalde orkestra çıkar ve sonra solist ışıklar, sisler arasından gelir. Mckennit çıktığında herkes o kadar şaşırdı ki neredeyse alkışlamayı unuttuk. Çıkar çıkmaz da klavyenin başına geçince bir an ona benzeyen bir orkestra üyesi mi diye düşündük çünkü.



ONU İZLEDİĞİMİZ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
Konser boyunca bir arpı aldı eline bir piyanoya oturdu, bir klavye başına geçti. Bu kadar mütevazı bir sanatçı daha önce görmemiştem. Şarkı aralarında, bu yaz akşamı onu izlemeye geldiğimiz için bize teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Daha önce de Türkiye'ye geldiğini, İstanbul ve Ankara'da da sahne aldığını ama İzmir'in enerjisini çok sevdiğini söyledi. Sahnedeki sanatçı Kanadalı, Kelt müzikleriyle ünlü ama konser boyunca kendimi Türk filmi izliyormuş gibi hissettim. Çünkü Loreena Mckennitt'in pek çok melodisini filmlerimizde duymanız mümkün. Tabii bir de Nilüfer'in Türkçe, söylediği 'Çok Uzaklarda' şarkısı var. Söylemeden gider diye korkmuştuk ama o şarkıyla 'bis' yaptı. Daha sonra kuliste küçük bir sohbet imkanımız oldu. Sahnedekinden çok daha sevecen ve mütevazıydı. Kim ne derse yapmaya, herkesi anlamaya çalışıyor, anlayamadığında utanıyordu. Bir daha gelirse kaçırmayın derim.

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