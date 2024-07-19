Araftayım!

Dünya genelinde bir araştırma yapılmış.

Araştırmanın sonucu bana "Hakikatten ya" dedirtti. Araştırma, gençler ve kendini genç hissedenlerle ilgili. 39 ülkede 33 bin 866 kişiyle görüşülmüş. Ortaya çıkan ilginç sonuçlardan biri kendini yaşlı hissetmeye başlamakla genç görmeyi bırakmak arasındaki yaklaşık 10 yıllık süre. Bu dönem bir nevi araf! Ne gençsin ne yaşlı. 44 yaşında biri olarak hissettiğim tam olarak bu. Ülkelere göre yaşlılık sınırı da oldukça değişken.

Mesela biz Türkler 54'e gelince yaşlı hissediyor, 44'ümüzde de artık kendimizi genç görmeyi bırakıyormuşuz. E bu da doğru. Bu sonuç bana, son günlerde ne kadar çok "Yaşlandım artık" cümlesini kurduğumu hatırlattı.

DÜNYA NASIL HİSSEDİYOR?

Finlandiya, 72 yaş ile en geç yaşlı hissetmeye başlayan ülkeler arasında birinci sırada. Finlandiya'yı 65 ile İspanya, 64 ile İsveç ve İtalya takip ediyor. Laos'ta durum biraz fena. 45 yaşında yaşlı hissediyorlarmış.

Onları yaşlı hissetmek konusunda 46 ile Yunanistan 47 ile Malezya izliyor. Hadi Laos ve Malezya'yı anlarım da Yunanistan'a da şaşırdım doğrusu.

O kadar siestaya rağmen 45'inde yaşlı hissediyorlarsa diyecek bir şey yok.

Güney Koreliler 52'ye kadar kendilerini genç görüyorlar. Bunun da sebebi aynada gördükleri ufak tefek suret olsa gerek... Tabii bu araştırma bize sadece bir genelleme sunuyor. Oysa ki ben etrafımda 60'lı yaşlarında kendini benden daha genç hisseden insanlar tanıyorum.

Bugünden itibaren "Yaşlandık artık" cümlesini kurmayı kendime yasaklıyorum.

Çünkü bu araştırma, doğum günüme 1 hafta kala bana şunu gösterdi ki; yaşın değil, hissettiğin önemli.