Çeşme’de gastronomi ve tarih yolculuğu

Geçtiğimiz hafta Çeşme Marina'da çok şık bir davete katıldım. İbrahim Çeçen Vakfı tarafından Çeşme Yarımadası'nın tarihsel zenginliği ve lezzet kültürünü geleceğe taşımamak amacıyla hazırlanan "Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler" kitabı tanıtıldı.

Muhteşem gün batımının da eşlik ettiği IC Holding tarafından 2010 yılında Çeşme'ye kazandırılan IC Çeşme Marina'daki etkinlik, sadece gastronomi değil aynı zamanda bir tarih yolculuğuydu.

Fonda tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç ile yazar Serda Büyükkoyuncu'nun, Çeşme Yarımadası'nın tarihine ve gastronomi kültürüne dair verdiği bilgilerle kitapta yer alan lezzetlerden bazılarını deneyimledik. Bu yolculukta İyonya'ya kadar gittik.

YARIMADA'YA ÖZEL

İbrahim Çeçen Vakfı Başkanı Günseli Çeçen'in ev sahipliğindeki davette konuşan Günseli Çeçen, kitabın hazırlanmasında, Çeşme'nin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliğini yansıtmak üzere Çeşme Marina'dan ilham aldıklarını söyleyerek şunları söyledi: "Paylaşmanın ve kalıcı değerler yaratmanın, cesaret ve gönül işi olduğuna inanıyoruz. 'Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler' de bu inancımızın bir sonucu. Kitabın yazım hikayesi 2010'lara dayanıyor. Çeşme'nin doğası ve kültürel zenginliği ile bütünleşen Çeşme Marina'nın kuruluşuyla birlikte Vakfımız da bu topraklardaki değerleri nasıl koruyabileceğine, bunları gelecek nesillere nasıl aktarabileceğine odaklandı. Böylece, Çeşme Yarımadası'na özgü tatların ve bunları yaratan uygarlıkların günümüze taşınması fikri ortaya çıktı."

BURS OLACAK

Tariflerin izinde, bölgenin tarihsel dokusunu yansıtıp gastronomi kültürünü geleceğe taşımayı amaçlayan kitap, Çeşme Yarımadası'nın kültürel mirasını koruyup gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu üstleniryor. Bu kadar önemli bilgileri ve güzel tarifleri içeren bu kitabın bir özelliği de gastronomi öğrencilerine burs olarak dönmesi. Kitabın satışından elde edilen gelirle İbrahim Çeçen Vakfı tarafından gastronomi öğrencilerine burs verilecek ve İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı'nın (BORSAV) gastronomi kültürünün sürdürülmesine ilişkin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları desteklenecek.