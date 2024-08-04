Erkek ruhlu kadınlar!

Günümüzde kadın erkek eşitliği kavramı çok karıştırılıyor. Kadınlar ve erkekler sadece haklar konusunda eşit! Diğer türlüsü ise elmayla armudu kıyaslamak gibi bir şey. Kadın dediğin nazik, kırılgan bir varlık. İnce ruhlu, ayrıntıcı.

Erkek ise analitik, düz, kuvvetli ve güçlü. Evet kadınların yapamayacağı iş yok. İstediği her işi, her şeyi şeyi yapabilir, başarabilir. Buna da tamamız.

CİNSİYETÇİ SÖYLEMLER

Ama artık çevremdeki kadınlara baktığımda şunu görüyorum. Kadın gibi davranmaktan utanır hale gelmişiz.

Güçsüz görünmek, birinin sana bir şey ısmarlamasına izin vermek ya birinin seni düşünmesi ve senin adına planlar yapması gibi şeyleri neredeyse hakaret olarak algılıyoruz. Haklarımızı savunmakla, doğamızı yaşayabilmek arasında sıkışıp kalmışız.

SALIN KENDİNİZİ

"Kadın gibi ağlama", "Kadın gibi söylenme", Kadın gibi kıvırtma" gibi gündelik dilin aşağılayıcı ve cinsiyetçi söylemlerine en çok biz kadınlar maruz kalıyoruz. Her ne kadar bunun böyle olmadığını biz bilsek de niyeyse başkalarına da ispatlama çabası içindeyiz. Güçlü görünmeye çalışırken ya da 'Biz de erkekler gibi her şeyi yapabiliriz'i göstermeye çalışırken ne kadar yorulduğunuzu hiç fark ettiniz mi? Bir sır vereyim mi?

Kadın olmak ayıp değil, aşağılayıcı bir durum değil... Salın kendinizi gerekirse güçsüz görünün, kadın ruhunuz sizi çok daha yukarıya taşıyacak. Tadını çıkarın!