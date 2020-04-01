Bildiğiniz üzere Covid-19 salgını nedeni ile bugüne kadar görmediğimiz durumlarla karşı karşıya kalmaktayız. İçerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde gerek sosyal gerekse ekonomik hayatımızda ister istemez sıkıntılar yaşanmaktadır.

Yaşadığımız bu sıkıntıları en aza indirmek adına ülkemizde çeşitli önlemler alınmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük emekli maaşının 1.500 TL olması ile ilgili uygulama 26 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yani önümüzdeki ödeme döneminden itibaren emekli aylıkları 1.500 TL nin altında bulunan emeklilerimizin aylıkları güncellenecek olup yeni aylıklarını önümüzdeki ödeme döneminden itibaren alabileceklerdir.

Ayrıca, bildiğiniz üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, bayramın içinde bulunduğu ayda 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan ve Kurban bayramlarında düzenlemede yer alan esaslara göre ve belirlenen günlerde bayram ikramiyesi ödenmektedir.



12 MİLYON HAK SAHİBİ

Bayram ikramiyesi, emekli, yaşlılık ve malullük aylığı alanlara dosya bazında 1.000 TL, hak sahiplerine hisseleri oranında, sürekli iş göremezlik geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara ise kısmi oranda yatırılmaktadır.2020 yılı Ramazan Bayramı 24, 25 ve 26 Mayıs 2020 tarihlerine rastlamakta olup Koronavirüs salgını nedeniyle yak-laşık 12 milyon emekli ve hak sahibine yapılacak Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesi öne çekilmiştir.Buna göre, 2020 yılı Ramazan Bayra-mı ikramiyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 1) (a) bendi (SSK) kapsamında emekli, dul ve yetim gelir/aylığı alanlardan tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günü;

■ 17, 18, 19 olanlara 7 Nisan 2020,

■ 20, 21, 22 olanlara 8 Nisan 2020,

■ 23, 24 olanlara 9 Nisan 2020,

■ 25, 26 olanlara 10 Nisan 2020,2) (b) bendi (BAĞKUR) kapsamında emekli, dul ve yetim gelir/aylığı alanlara 11 Nisan 2020,3) (c) bendi (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında emekli, dul ve yetim aylığı alanlara 11 Nisan 2020, tarihinde ödenecektir.Sağlıkla ve Sosyal Güvenceyle Kalın.