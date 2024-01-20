Ruh sağlığımıza dikkat!

Dünya zor zamanlardan geçiyor.Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada önce pandemi, sonrasında ekonomik daralma tüm dünya vatandaşlarını zorluyor. Bu zor zamanlarda psikolojimize mukayyet olmamız gerekiyor. Bunun için de terapiler, kitaplar bizlere yardımcı oluyor. Sizlere bu alanda yeni yayınlanan üç kitaptan bahsedeceğim. Kinik psikolog Doç. Dr.Mehmet Dinç hocanın Muhit Kitap'tan yeni kitapları neşredildi. Mutlaka edinip okumanızı öneririm.Mehmet Dinç Hoca'nın İdris Topçuoğlu ile soru cevap şeklinde hazırladığı ilk kitabı Sıkıntılarla Mücadele Rehberi. Kitap, hayatımızın inişli çıkışlı dönemlerinin arttığı bir zamandayız. Bu iniş çıkışları anlamak ve yaşadığımız zorluklarla başa çıkmak için kendi iç yolculuğumuzun önemine dikkat çekiyor. Yazarlar bu durumu, "Âlemin imarının, Âdemin imarından" geçtiği anlayışından hareketle zorlukların üstesinden gelmek için içsel bir direnç geliştirmenin değerini vurgulamakta, bu yolculukta okuyucularına rehberlik etmektedir" şeklinde yorumluyorlar.Kitabın tanıtımında ise şöyle diyor:Kitap, "küsmek kolay, vazgeçmek kolay, yenilmek kolay ama biz bu dünyaya kolay bir hayat yaşamaya gelmedik" düşüncesinden hareketle dalgaları durdurmaya çalışmak yerine sörf yapmayı önermektedir.Bir başka deyişle, sıkıntılarla başa çıkmayı öğrenmenin ne kadar değerli bir tutum olduğunu sıcak bir sohbet havasında sunmakta ve buna yönelik yöntemler ortaya koymaktadır. Sıkıntılarla Mücadele Rehberi'nin sayfaları arasında dolaşırken; bir yandan ruhunuzu ısıtan, zihninizi aydınlatan ve kalbinizi ferahlatan düşüncelerle karşılaşacak, öte yandan "Bu konuyu hiç bu açıdan ele almamıştım" diyeceğiniz uyanışlar yaşayacaksınız.Yaşadığınız farkındalıkları, günlük yaşama aktarabilmeniz adına kitap boyunca sunulan pratik çözümlerle desteklendiğinizi hissedeceksiniz. Duygu, düşünce ve davranışlara bütünsel olarak hitap eden bu yaklaşım tarzı, hayatın zorluklarına karşı giriştiğiniz mücadelede sizlere rehberlik sunacaktır. Sıkıntılarla Mücadele Rehberi'nin içindeki başlıklardan bazılarıysa şunlar: Gönül Darlığı Nasıl Gider?Ritmimizi Bulmak, Sevgi Terbiyesi, Köklerimizden Güç Almak, Kaybetmeden Kazanmak, Yakın İlişkiler Yakmasın.MEHMET Dinç'in yayınlanan ikinci kitabı Psikolojik Dayanıklılık.Bu kitabında özellikle itinalı yaşamın önemine dikkat çekiyor Dinç. "İnsan itinasız yaşadığı, içinden o bir resmi asmak gelmediği, odasını toparlamaya yeltenmediği, hayatını, ilişkilerini toparlamadığında zaman bir şekilde akar gider ve son noktaya vardığında insan anlamsız halde olduğunu fark eder -geri dönmek için de çok geçtir. Akıl başla gelir ama ömür bitmiş ve geriye "Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler..." demekten başka çare kalmamıştır. Bunun yanı sıra kitapta, rutinin hayatımıza kötü tesiri ve bunla baş etmek gibi önemli konular da yer almakta.MEHMET Dinç'in yayınlanan bir diğer kitabı da Ruh Sağlığımızı Korumak.Muhit Kitap'tan çıkan bu kitapta da Dinç içimizdeki şehir metaforundan hareketle içimizdeki şehrin biricikliği, iyi bir şehir inşası yoluyla güzel bir hayatın mümkün olabileceği konusuna odaklanıyor.Kitabın tanıtımında bu konuyu çok güzel anlatıyor: "İçimizdeki şehir biriciktir, hiçbir yere benzememelidir. İstanbul'un New York'a, Kudüs'ün de Manhattan'a benzememesi, kendi olması gerektiği gibi.İçimizde yaşayan şehri, içinde yaşadığımız şehir etkiliyor. Bu iki şehirdeki yaşam çok güzel olabilir; ne kadar emek verdiğimize, yönetimi ne kadar elimize aldığımıza, koruyup kollama azmimize, imar, inşa, ihya mücadelemizin ne oranda olduğuna bağlı. Ve bu tamamen bizimle ilgili:Kendimiz karar verecek, kendimiz uğraşacağız.Kesinlikle gerçekleşebilir ama ısrar, sebat ve inanca sahip olursak. Biz de içimizdeki şehre bakalım; hangi kokulara, görüntülere alışkın durumdayız?Onu hangi renklerle besliyoruz?"