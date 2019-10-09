İzmir siyasetinin son günlerdeki en önemli gündem maddesi 'istihdam' oldu. CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İP'den gelen açıklamalarla başlayan 'istihdam' serzenişi, CHP'li ilçe başkanlarına uzandı. Her iki taraf da işe yerleştirme taleplerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilmediğinden dert yandı.

İlk açıklama İP İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'dan geldi. İP İzmir teşkilatında işsizliğin büyük bir problem olduğunu belirten Kırkpınar, Büyükşehir ve CHP'li bazı ilçe belediyeleri tarafından istihdam ve atamalar noktasında kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.



'6 AYDIR BEKLİYORUZ'



Kırkpınar, "Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte kendisine çok sayıda CV verildiğini açıkladı. Bizim de en büyük sıkıntımız bu. Bizim de bu konularda bir talebimiz oldu, biz de CV verdik, 6 ay geçti ancak henüz hiçbir arkadaşımız belediyede işe başlamadı. Artık bu talebimizin bir an önce yerine getirilmesini istiyoruz. Bizim yönetim kurulumuzda çok sayıda işsiz yöneticimiz var" diye konuştu.

Soyer'in buna cevabı ise, "6 aydır bekleyen o kadar CV var ki... İzmir Büyükşehir'de 28 bin kişi çalışıyor, bir 28 bin kişi daha alsak yetmez. O nedenle herkese yetişmeye imkan yok. O da biliyor, bir art niyet yok. Sadece yetişmek zor" ifadelerini kullandı.



İLÇE BAŞKANLARI İSYAN ETTİ



Fakat Soyer'in bu açıklamalarına rağmen 'istihdam' isyanı İP'nin ardından CHP'ye sıçradı. Önceki gün İl Başkanı Deniz Yücel'le bir araya gelen CHP'li ilçe başkanlarının önemli bölümünün de yine Büyükşehir'den dert yandığı belirtildi.

Özellikle İzmir'deki parti kongreleri için Soyer'e yakın siyaset yapan ekibe karşı çalışma yürüten Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın kadrosundan Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ile Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım'ın konuyu gündeme getirdiği iddiaları basında yer aldı.

Gruşçu ve Yıldırım'ın "Biz partililer olarak, emekçiler olarak sokaklarda çalıştık. Gönderdiğimiz bir kişiyi bile Büyükşehir'de işe aldıramıyorsak burada sıkıntı var" şeklinde konuştukları öne sürüldü.



ÇATLAK DAHA DA DERİNLEŞTİ



Art arda gelen bu çıkışların ardından serzenişlerin odağındaki Başkan Soyer'i aradım. Önce "Yetiştirmeye çalışıyoruz.

Bu çok zor. Muazzam bir talep söz konusu. İşsizlik sorununu sadece Büyükşehir'in imkanlarıyla çözmek mümkün değil. Bir yandan bizim de ihtiyaçlarımız var. O yüzden kendi ihtiyaçlarımızla bize gelen talepleri örtüştürmeye çalışıyoruz" dedi.

Soyer'e "Peki sizin seçim öncesi kimseye istihdam konusunda bir sözünüz oldu mu?

'Kimseye böyle bir söz vermedim' diyebiliyor musunuz?" diye sordum. "Tabii ki.

Bu doğru. Benim seçim öncesi kimseye iş konusunda kesin bir sözüm olmadı" ifadelerini kullandı.

İttifak ortağı İP'nin ardından kendi partisinin ilçe başkanlarından gelen isyana Soyer'in olumlu bir cevap vermemesi ve üzerine de "Benim seçim öncesi kimseye verdiğim kesin bir söz yok" demesi oluşan çatlağı daha da derinleştirdi.

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