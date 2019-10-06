CHP'nin kendisine zarar vermek için bir düşman aramasına hiç gerek yok. Çünkü, İzmir'deki CHP'li belediye başkanlarının bir kısmı ve bazı parti yöneticileri, zarar verme işini zaten fazlasıyla yapıyor. Ortada tam bir başıboşluk ve kaos var... Akrabalarını belediyeye dolduranı mı ararsınız yoksa kamu parasıyla kendisine makam aracı çekenleri mi? Ya da İzmir gibi bir megapolde partinin il yönetiminde yer alırken diğer yandan CHP'li ilçe belediyelerinde 'büro personeli' olarak gözüküp maaş alanları mı? Hepsi var... Skandalların biri bitiyor, biri başlıyor...



ÇİFTE MAAŞ SKANDALI



Son 6 ayda yaşanan şu olaylara bir bakın...

- Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, kendisini belediye şirketine müdür atayıp ikinci maaşı bağladı. Tepkiler üzerine şirketten istifa etti. Bu arada da akrabalarını belediyede müdür yaptığı ortaya çıktı.

- Daha önce kendisi ve eşinin Atatürk'le birlikte heykelini yaptırıp ilçe meydanına diken Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, yeniden seçilince oğlunu belediye şirketine 7 bin lira maaşla müdür olarak atadı, bunu da "Güveneceğim başka kimse yoktu" şeklinde skandal bir cümle ile savunmaya kalktı.



KAMU PARASIYLA ARAÇ



- CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in bir belediyenin kendisine kamu parasıyla tahsis ettiği otomobili makam arabası olarak kullandığı ortaya çıktı. Hatta bu arabanın şoför ve benzin paralarının bile bu belediyeden ödendiği iddiaları ortaya atıldı. Yücel, kendini savunmak için çıkıp tek kelime bile edemedi.

- CHP'nin İl Yönetim Kurulu üyeleri Kadriye Mutlu, Mert Onur Uzar, Ömer Yener, Özlem Kart, Sedredil Coşkuner, Özge Prepol Özdemir, Volkan Gürboğa, Fulya Türkelli Alçay, Derya Aksu ve İl Başkan Yardımcıları Özkan Tice ve Hasan Ali Oray'ın, partideki bu görevlerini yürütürken CHP'li belediyelerden 'büro personeli' gibi isimler altında maaş aldığı ortaya çıktı. Hatta bazılarının bankamatik olduğu yönünde iddialar da ortaya atıldı.



ASANSÖRCÜ PAZARLAYAN



- Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, geçtiğimiz haftalarda İstanbullu bir asansör firmasının yetkilisiyle İzmir'deki ilçe belediyelerini ziyaret ederek, başkanlara kentlerindeki büyük rant kapılarından biri olan asansör muayene işi için 'Bu firmayla çalışın' dayatmasında bulundu.

- Yine Tuncay Özkan, kurduğu Kanaltürk'ü FETÖ'cülere milyon dolarlara satma skandalı ortadayken İzmir'deki birçok ilçe belediyesini "CHP'nin medyasını kuruyorum" bahanesi altında kendi kontrolündeki medya şirketi üzerinden aylık 15 bin lira aidata bağladı.



İŞYERİ BASIP DARP ETTİ



- Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, işyerini bastığı ortağı Sinan Küçük'ü darp etti...

- ..Ve son olarak bugün haberini birinci sayfadan verdiğimiz Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'ın yeni skandalı...

Belediyenin personel tanıtım kartlarındaki T.C ifadesi ve Türk Bayrağı'nı kaldırdığı ortaya çıktı. Akıl alacak gibi değil... Belediye Başkanı, bunu kabul etmiyor "Ben yeni kart bastırmadım" diyor ama kendi imzası bulunan tanıtım kartları da ortada...

Bu skandalla birlikte CHP'nin "T.C" ibaresi üzerinden yıllardır yürüttüğü algı operasyonu da yerle bir oluverdi.

Bir ara sosyal medyada, yaşanan bu skandallar nedeniyle CHP Genel Merkezi'nin İzmir'deki bazı ilçe belediyelerine 'gölge başkanlar' atayacağı şeklinde uçuk bir iddia okumuştum... Artık, nasıl bir formül bulunur bilmiyorum ama CHP eğer kale olarak gördüğü İzmir'i kaybetmek istemiyorsa hem il yönetimi hem de belediyelerdeki bu başıboşluğa bir çare bulmak zorunda...