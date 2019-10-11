Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar" dedi...

Bazıları buna güldü...

Ama işte o uyuyan devin gerçekten uyandığını bugünlerde bir kez daha görüyoruz.



AYAĞA KALKTIK, YÜRÜYORUZ



Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milleti'ni uçurumdan alıp kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, şimdi ayağa kalkmış yürüyor...

Atatürk'ün koyduğu 'tam bağımsızlık' hedefini hayata geçiriyoruz.

Türkiye, artık emperyalist güçlerin ne dediğine göre değil kendisinin çıkarları neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyor.

Amerika'ya rağmen, Avrupa'ya rağmen, içindeki hainlere rağmen yürüyor..



TÜRKİYE'Yİ DURDURAMIYORLAR



'Size İHA-SİHA satmayız' diyorlar, alasını yapıyoruz...

'Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapamazsınız' diyorlar tereyağından kıl çekerçesineyapıyoruz...

'Afrin'e giremezsiniz oturun oturduğunuz yerde' diyorlar, giriyoruz...

'Ekonominizi mahvedeceğiz' diyorlar direniyor ve yıkılmıyoruz...

'S-400'leri alamazsınız' diyorlar çatır çatır alıyoruz...

Bunlara daha onlarca örnek eklenebilir...



SONUÇLARINA KATLANIYORLAR



Üstelik bunları 'muhalefet' adı altında bu ülkeye düşmanlık eden bazılarının tüm engellemelerine rağmen başarıyoruz...

En son da 'Fırat'ın Doğusu'na giremezsiniz' dediler... İşte girdik, ilerliyoruz...

Mehmetçiğimiz, terörün kökünü kazıyor.

Bazıları 'İçimiz yanıyor' dese de, içerideki bazı hainler Türk askeri için 'işgalci' iftirasını atsa da 1980'den sonra başımıza bela edilen PKK terörünü artık bitiriyoruz... Emperyalizmin bu bölgede kuruttuğu 'barış pınarlarını' yeniden çağlayanlara dönüştürüyoruz...

Bizi uyandıranlar da sonuçlarına katlanıyor...



SİZ NEDEN SUSUYORSUNUZ SAYIN VEKİLLER?



Bu yazıyı kaleme aldığım 18.20 sıralarında, muhalefet edebilecekleri her konuda twitter'da açıklama yapan bazı İzmir milletvekillerinin 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarını okumak için hesaplarına baktım... CHP'li Selin Sayek Böke, Murat Bakan, Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Mahir Polat, Kani Beko ve Kamil Okyay Sındır'ın harekatı destekleyen tek bir tweetini göremedim.

Hatta CHP'li Bakan, harekatla ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' suçlamasıyla gözaltına alınan bir gazeteciye destek açıklaması yapmış ama Türk Askeri için hiçbir şey yapmamış... Sındır da Efemçukuru ve Kaz Dağları için duyarlılığını ortaya koyan tweetler atarken, harekat için tek söz bile etmemiş...



GÜNDEMLERİ AĞAÇ, RÜZGAR



Yine Polat, Karaburun'da personel tanıtım kartlarından T.C. ibaresi ile Türk Bayrağını kaldırdığı gerekçesiyle tepkilerin hedefi olan Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'a destek çıkmış ama Mehmetçik'e destek çıktığını ortaya koyan bir açıklama yapmamış... Beko da, Karaburun'daki rüzgar santrallerine tepki göstermiş ama terörle mücadele için bir söz etmemiş...

Hadi, HDP'nin İzmir Milletvekilleri Murat Çepni ve Serpil Kemalbay'ı biliyoruz...

Onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütüne yaptığı harekata açıkça karşı çıkıp terörün yanında saf tutuyorlar...

Peki sizin bu sessizliğiniz niye sayın vekiller?