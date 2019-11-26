Beştepe’ye giden CHP’li yalanı ve ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla alevlenen kriz giderek tırmanıyor. İddiaların odağındaki Muharrem İnce’nin önceki gün ‘çete var’ diyerek topa tuttuğu CHP Genel Merkezi’nde ise gündem bu ‘çetenin’ üyelerinin kimler olduğu...

CHP'li bir ismin Külliye'ye çıktığı yalanının ortaya atılmasıyla başlayan skandal giderek büyüyor. İlk önce canlı yayında bu iftira için "Doğrudur" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu battıkça batıyor. En son yaptığı açıklama ile sözünden çark etmeye çalışan CHP lideri, buna kimseyi inandıramıyor. Kumpasta ismi Külliye'ye giden isim olarak ortaya atılan Muharrem İnce'nin bu kumpasın CHP içindeki bir çete tarafından tezgahlandığı yönündeki iddiası da dikkatleri tekrar CHP içindeki gruplaşma ve hiziplere çevirdi. İnce'nin "Bu çete kimlerden oluşuyor?" sorusuna verdiği "Onlar kendilerini iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır" yanıtı ise, kulisleri hareketlendirdi.





"BULUŞTULAR" İDDİASI



Şimdi herkes, İnce'nin tabiriyle 'yazın teknede beraber tatil yapan bu çetenin' hangi CHP'lilerden oluştuğunu konuşmaya başladı. Dün bazı basın yayın organlarında söz konusu tekne tatilinin adresi olarak İzmir'in Çeşme ilçesi gösterildi. Bu iddiaya göre, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç bir işadamının teknesinde buluşmuştu. Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olan Kuşoğlu'nun aynı zamanda "Külliye'ye gitme" iddiasının çıkış kaynağı olarak gösterilen gazeteci Talat Atilla ile aynı sitede yazı yazması da bu iddiayı ortaya atanların dikkat çektiği bir konuydu. Tabii bu, 4 isimce yalanlandı.



DAHA ÖRGÜTLÜ BİR YAPI



Bazıları, bu kumpasın merkezine daha önce CHP içindeki birçok tartışmada ismi gündeme gelen Tuncay Özkan'ı yerleştiriyor. Ancak, benim izlenimim CHP'nin yeni baştan dizayn edilmesine yol açabilecek böyle bir oyunun Özkan'ı aşan daha örgütlü bir yapının işi olduğu yönünde. Nitekim, dün İnce'nin öne sürdüğü 'tekne çetesi'nin kimlerden oluştuğunu araştırırken görüştüğümüz bir Parti Meclisi üyesi, CHP içindeki en güçlü yapı olarak gösterilen '10 Aralıkçılar'ı işaret etti.





PM ÜYESİNDEN FLAŞ İDDİA



Bu PM üyesinin parti içinde konuşulanlardan aktardığına göre, söz konusu tekne gezisinde 10 Aralıkçılar'ın önde gelen isimleri Erdoğan Toprak ile Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yer alıyordu. Teknedeki 4. isim ise eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in prensi Hüsamettin Özkan'dı. Sonradan Ecevitler'e ihanet etmekle suçlanan Özkan'ın isminin burada da ortaya çıkması son derece dikkat çekici... 10 Aralık Hareketi, 2005'te Burhan Şenatalar'ın başını çektiği akademisyen ve sendikacılar tarafından "liberal sol" siyaset iddiasıyla ortaya çıktı. DİSK'ten Süleyman Çelebi, hukukçu İbrahim Kaboğlu gibi isimlerin de yer aldığı ifade edilen yapı Kılıçdaroğlu'yla CHP'ye taşındı. Bu grubun önde gelen isimlerinden biri olan ve 'Derin CHP' olarak da nitelendirilen Toprak, Salıcı'nın Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilmesinde önemli rol üstlendi. Bu ekipte yer alan Canan Kaftancıoğlu da İstanbul İl Başkanı seçildi. 10 Aralıkçılar'ın Kılıçdaroğlu'nu devirip yerine Salıcı'yı getirmek istediği bir dönem kulislerde konuşulmuştu.



HEDEFLERİ BAŞKANLIK MI?



Tabii ki, böyle bir tekne buluşmasının olduğu, ortada bir fotoğraf veya görüntü olmadan ya da bu adı geçen isimlerden biri açıklama yapıp bu iddiayı kabul etmeden kanıtlanamaz. Ancak, bu işin arkasında 10 Aralıkçılar olarak nitelendirilen grubun olduğu iddiası da çok konuşulur.