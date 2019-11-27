CHP içindeki savaş, son olarak sahnelenmek istenen 'Külliye'ye çıkma' kumpasıyla daha da şiddetlendi. Belki de sonunda CHP'nin parçalanmasına ve ulusalcı yapının partiden kopmasına bile neden olabilecek bu savaşın bir cephesinde dün bu köşede işaret ettiğimiz '10 Aralıkçılar' var. İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın etkin olduğu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da içinde yer aldığı grup, adım adım partiyi ele geçiriyor.

Dün dile getirdiğimiz gibi 'Külliye'ye çıkma' kumpasının arkasında da çok büyük bir ihtimalle bu grubun olduğu iddia ediliyor.

Amaçları da partideki diğer grupları kendilerine tabi kılmak ve karşı çıkanları da tamamen tasfiye etmek..

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da etki altına almış durumdalar. CHP'yi HDP çizgisine getiren de bu yapı ve onlarla hareket eden Kılıçdaroğlu...



HDP'LİLEŞME İÇİN SON VİRAJ



Biliyorsunuz CHP'de Genel Başkanın odası parti merkezinin 12. katında. İşte buna atıfla 'Derin CHP' denilen Erdoğan Toprak'ın makamının ise, 13. katta olduğu yakıştırmaları bile yapılıyor.

Benim değerlendirmem, bu yapı CHP'yi iyice HDP ile bütünleştirme amacıyla parti içinde son tasfiye operasyonuna kumpasla birlikte başladı. Bu yapının şimdiki en büyük hedefi Muharrem İnce ve destekçileri ile ulusalcı kanadın son kırıntıları...

10 Aralıkçılar, olağanüstü kurultay için imza toplama sürecinde İnce'ye destek veren 618 kurultay delegesini kongreler sürecinde tamamen tasfiye etmek istiyor.



BAYKAL, İNCE'Yİ DESTEKLER Mİ?



Bu savaş, bir anlamda parti içinde Kılıçdaroğlu'nun gelişiyle birlikte büyük oranda tırpan yiyen ulusalcı yapının da son çırpınışı olacak. Bu nedenle 2011'de kaset kumpasıyla Genel Başkanlığı bırakmak zorunda kalan Deniz Baykal ve ekibinin de Muharrem İnce ile hareket edebileceği konuşuluyor. Öte yandan, 10 Aralıkçılar'ın darbesiyle parti yönetiminden uzaklaştırılan Gürsel Tekin'in de İnce ile ittifak kurabileceği söyleniyor. Son kumpasta adı sık sık gündeme gelen Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın da 10 Aralıkçılar'la birlikte hareket ettiği belirtiliyor.



İTTİFAK KAYGISI



Bu süreçte CHP'nin iyice HDP'lileşmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak İyi Parti ile kurulan ittifak gösteriliyor. İyi Parti'nin CHP'nin 10 Aralıkçılar'ın etkisiyle HDP çizgisine kaymasından rahatsız olduğu ve bu nedenle Millet İttifakı'ndan kopabileceği yorumları yapılıyor. Bu partiyi kaybetmeyi göze alamayan Kılıçdaroğlu ve 10 Aralıkçılar'ın bu yüzden bir manevra ile CHP'nin HDP'lileşme sürecini bir süre yavaşlatabilecekleri kaydediliyor.